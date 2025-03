Monchi: "Le debo mucho a mucha gente que ahora gestiona el club"

El Gran Derbi entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié trasciende más allá de los localismos. El encuentro que se vivirá el próximo 30 de marzo a partir de las 21:00 en el Benito Villamarín es uno de los partidos que más llaman la atención a nivel mundial, generando morbo especialmente en el resto de España. Con varios protagonistas atendiendo a distintos medios de comunicación, Monchi se ha pasado por los micrófonos de Radio Marca en la previa de este duelo tan esperado.

Desde Birmingham, donde su Aston Villa se juega gran parte de la temporada en este mes de abril, el de San Fernando ha querido comentar varios puntos de la actualidad, desde los intereses de mercado de su actual club hasta lo que ocurrirá el próximo fin de semana en la capital hispalense.

Emery y Monchi, en la presentación de Pau Torres en el Astn Villa.

Sin estar "al margen" ni "favoritismos"

Monchi ha reconocido abiertamente que "evidentemente mi pasado sevillista y mi sevillismo no me permiten estar al margen de una semana como la previa al derbi", aunque no ha dejado de lado una parte en su interior "que es la profesional y me hace pensar en el domingo, porque nos jugamos mucho aquí en el Aston Villa con los cuartos de final de la FA Cup ante el Preston. Si te soy sincero, y seguro que me entienden los sevillistas, mi cabeza está en el domingo a las 13:30. Después de ese partido, si todo sale bien, estaré pendiente del derbi. Mi nerviosismo está en la FA Cup, aunque no estoy al margen de lo que pasa en Sevilla".

Consciente del buen momento que atraviesa el eterno rival, el que fuera director deportivo del Sevilla ha querido tirar de prudencia a las puertas de un encuentro vital para ambos conjuntos: "La experiencia de tantos derbis me dice que el favoritismo no existe. Los derbis son muy complicados de analizar. Hay muchas circunstancias que inciden en el rendimiento de los jugadores, por lo que no me atrevo a dar a ninguno de los dos como favorito. No estoy ahí dentro, en el día a día, y hay muchos factores que influyen en este tipo de partidos".

Monchi celebra el triunfo en la Liga Europa, séptima del Sevilla F.C., lograda en la final de Budapest ante la Roma. / José Manuel Vidal /Efe

Partidos "diferentes" y "con el corazón"

Monchi siempre ha sido uno de los que más ha destacado por su forma de vivir los derbis. El de San Fernando ha reconocido abiertamente que es "de los que piensan que los derbis se ganan con el corazón, pero especialmente con la cabeza. Es fútbol. No solamente se gana poniendo vídeos, aunque esas cosas suman y ayudan", algo que ha demostrado en varias ocasiones durante su larga trayectoria como director deportivo en la entidad hispalense.

Por muchos que algunos quieran menospreciar este tipo de partidos, el isleño ha sido muy tajante sobre la relevancia que tienen los derbis en la capital hispalense, no solamente en el momento del encuentro: "Todos sabemos que, aunque a veces queramos quitarle la importancia, es un partido diferente. Se juega durante 90 minutos en el terreno de juegos, pero el resto del año fuera de él".

Monchi saluda a José Castro en el aeropuerto antes de embarcar hacia Turín. / Juan Carlos Vázquez

Los toros desde la barrera hacen buenas relaciones

Cuestionado acerca del rendimiento de Xavi García Pimienta en el banquillo sevillista, Monchi ha reconocido que sería "muy osado juzgar el trabajo de un profesional en el Sevilla o en el Betis. No es mi misión actualmente", recalcando que "os balances se hacen a final de temporada" porque "hablar ahora no tiene mucho sentido, hay que pasar cuentas cuando acabe el curso. Lo único que le deseo como sevillista es que consiga los mayores éxitos posibles".

En cuanto a su relación con los actuales mandatarios de la entidad hispalense, motivo de disputa en varias ocasiones, el de San Fernando ha sido tajante asegurando que intenta "llevarme bien con todo el mundo en el Sevilla, especialmente con los que han sido importantes en mi carrera como profesional. Le debo mucho a mucha gente que ahora gestiona el club, y soy una persona muy agradecida"