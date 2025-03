Del Nido Benavente: "No sé si tendré fuerzas para seguir peleando"

Una mezcla entre indignado y derrotado. Cansado, Del Nido Benavente aseguraba al término de la Junta que cogerá fuerza de donde no hay para seguir luchando, también por todos los que le apoyan. Pero, lógicamente, dejó entrever que ya se plantea muchas cosas.

“Yo jamás he asistido a una Junta o asamblea donde los presentes pidieran de una forma tan unánime la dimisión de los actuales dirigentes. Vuelven a privar del derecho de voto al máximo accionista. Les da igual las resoluciones judiciales, se comete un delito de desobediencia, y ahora voy al juzgado de guardia. ‘Mi padre podrá participar si se aparta de las garras de los americanos’ –decía recordando unas palabras de su hijo–. El león es gatito, y como no sabemos qué le han ofrecido para que incumpla el pacto que tienen conmigo (el fondo americano), que lleva consigo millonarias indemnizaciones, pues han votado con ellos amparando la nefasta gestión del Sevilla FC. Esta dinámica va a seguir causando perjuicios, y sin el cariño de la afición, va a ser muy difícil. No tenemos un buen futuro”, decía resignado.

El letrado sevillano manifestaba que empieza a cansarse. “Esto me hace reflexionar. El desgaste que llevamos teniendo los que me apoyan y yo es grande. Hay gente que ha puesto mucho dinero y tiempo en esta batalla, y da exactamente igual lo que se haga. Dejo votar al que me da la gana y al que está enfrente. José María, hazte una reflexión, porque no estoy solo, son cientos los que me apoyan, y evidentemente no puedo dejar de dar mi agradecimiento a los cientos de sevillistas. No sé si tendré fuerzas para seguir peleando, espero que sí. Me voy al juzgado de guardia”, espetaba un Del Nido sorprendido por el cambio de rumbo en el parecer de los americanos.

“Los que dirigen el Sevilla deben saber que el Sevilla no es de nadie, es de los sevillistas. Insonorizar los gritos de los accionistas en los medios oficiales es de tiempos pretéritos. La sala era un clamor de todos los asistentes: ‘¡Del Nido, vete ya!’, ‘¡Del Nido, dimisión!’. Habrían ganado la votación porque los americanos han cambiado de bando, ya que se han hecho socios y partícipes del actual consejo. El pacto establece que, para cada punto del orden del día en el que el pequeño de los dos (los americanos) vote en contra del mayor, debe indemnizar al otro con cinco millones de euros. En cuanto tengamos el acta, reclamaremos para embargar las acciones”.

¿Y se puede reconducir la relación con los americanos? “La posición no es indefinida, espero que podamos abrirles los ojos. Dejadnos unos días y os informaremos. Yo no tengo intención de vender mis acciones hoy, pero tampoco las vendería a cualquiera. Se aferran al sillón y ganan por encima de lo que están capacitados. No tengo que ser yo, si hay otro que esté capacitado, que salga, y si lo considero, lo apoyaré”.