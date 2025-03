Al bochorno no se le ve fin

Lo único bueno es que fue breve. Apenas dos horas. Ni llegó a eso. Pero aun así nos podríamos haber ahorrado asistir a un espectáculo grotesco, más que nunca, en el que, como ya rezó el título en este mismo diario de una Junta anterior, nadie se baja del burro.

José María del Nido Benavente chocó otra vez contra el muro de la contumaz interpretación jurídica del consejo de administración que preside su hijo y que dirige Alberto Pérez Solano. Ni con las medidas cautelares concedidas por el juez con las que, en teoría, le garantizaban poder votar, pudo el ex presidente evitar el bloqueo de sus acciones, 23.842, sin llegar al 25% aun teniendo, como aportó un día antes, autorización del Consejo Superior de Deportes. No hubiese sacado adelante el cese de los cargos, pues para eso estaba también Juan de Dios Crespo, el abogado de la pajarita, para respaldar a la mesa con las acciones de los americanos, unas 14.000. Ni hubiera hecho falta, porque Del Nido hijo bloqueó las acciones de su padre apelando por primera vez al pacto de noviembre de 2019, un órdago a los juzgados o un brindis al sol más que volverá a provocar una nueva impugnación, un nueva Junta, unas nuevas cautelares, un nuevo bochorno. Un bochorno que parece no tener fin.

Esta vez la tensión fue a más. Prácticamente todos los accionistas asistentes (representando un 88,76% del capital social) increparon a Del Nido Carrasco y casi no le dejaron hablar con gritos de “¡fuera, fuera!” y constantes interrupciones que daban pie tanto a los nervios en la mesa como a que se vinieran arriba desde el patio de butacas.

José María del NIdo Benavente, junto a su hijo Miguel Ángel. / Antonio Pizarro

Especialmente duras fueron las palabras del máximo accionista al hijo traicionador. “Te digo una cosa, José María. ¿No te da vergüenza el espectáculo que estás dando? ¿No te das cuenta que no puedes con el toro? Tienes al 99% de la afición en contra. No eres tú único el responsable. La gente tiene que saber que las familias Carrión, Alés y Guijarro te sostienen... Los ineptos estos están llevando a la deuda al Sevilla. Tienes a toda la afición en contra. ¡José María, vete ya! ¿No te das cuenta que no puedes con el toro? Deja que los que sabemos nos hagamos cargo del club. No sabemos cómo decírtelo”, le espetó un Del Nido Benavente que ahora le quedará otra vez volver a apelar y, tras perder el partido de los americanos, pedir en los tribunales la penalización firmada en el pacto entre ambos. Otro, el que unos llaman por la paz y la mayoría “por la pasta”, fue el que esgrimió su hijo para mantenerse en el cargo. Él, Castro y las familias Carrión, Alés y Guijarro.

Juan de Dios Crespo, reperesentante de los americanos. / Antonio Pizarro

“El pacto de socios de noviembre de 2019 es un acuerdo vigente y obligatorio, debidamente comunicado al CSD, cuya vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 se le ha comunicado el CSD a Del Nido Benavente. Es un compromiso legalmente vinculante. Cabe señalar que la vigencia y validez ha sido ratificado por los tribunales en varias ocasiones. Es un acuerdo vinculante y debe cumplirse tal y como establece el artículo 1.258 del código civil”, esgrimió el presidente desde la mesa,

Menos de dos horas. Castro, otra Junta más, ni abrió la boca. Ni mú. El momento más triste fue cuando, en ruegos y preguntas, uno a uno los accionistas que habían pedido el turno de palabra iban renunciando al mismo. Ya no hay más nada que decir. Hablarán otra vez en los tribunales, que para eso hay abogados que cobran por cada pleito. El bochorno sigue...