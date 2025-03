El CSD envía a Del Nido Benavente la autorización para representar más del 25% del capital

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha comunicado ya, antes de la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que el accionista José María del Nido Benavente tiene autorización de este organismo para ejercer su derecho al voto en la misma con todas sus acciones, propias o representadas, independientemente de que éstas superen el 25% del capital de la sociedad o no. La notificación del CSD está en poder del presidente del Sevilla, que había solicitado tal autorización, desde una hora antes de la celebración de la Junta, según ha podido conocer este diario.

Éste era un punto candente después de la resolución del juzgado número 2 de lo Mercantil esta misma semana y también desde que en la pasada Junta Ordinaria y Extraordinaria del 10 de enero el consejo de administración se agarrara a esta figura jurídica para bloquear un importante paquete de acciones que representaba el ex presidente.

Un Real Decreto, en su artículo 67.2 de la Ley 39/2022, establece que “toda persona física o jurídica que pretenda ostentar la titularidad real de los derechos de voto de una entidad deportiva no mercantil en una participación igual o superior al 25% deberá obtener autorización previa del Consejo Superior de Deportes”. Así lo recalcó el auto que concedió parcialmente medidas cautelares al ex presidente para votar en la Junta, bajo la condición de no superar ese 25%.

En el trasfondo de todo esto está el paquete de los americanos, con el que Del Nido sobrepasaba ese porcentaje. Sin embargo, las últimas gestiones del consejo a través de su secretario con la aseguradora A-CAP había cambiado el signo del voto de este grupo inversor.

N obstante, Del Nido Benavente había acudido a otras Juntas aglutinando muchas acciones de grupos minoritarios de accionistas y, con las acciones de los americanos había superado incluso el 51% de las acciones representadas. Ahora, con la autorización del CSD, sin llegar lógicamente a ese porcentaje por el cambio de criterio de los americanos, el ex presidente podrá representar un paquete mayor.