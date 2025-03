Una Junta Extraordinaria diferente y de caretas fuera

El Sevilla celebra este jueves una nueva Junta General Extraordinaria de Accionistas, la segunda del año (tras la del 10 de enero que se celebró conjuntamente con la Ordinaria) a requerimiento de José María del Nido Benavente, un nuevo intento de éste de desbancar al actual consejo de administración que en esta ocasión presenta notables diferencias con las anteriores.

Para empezar, un juez le ha concedido medidas cautelares para garantizar su derecho al voto con las acciones registradas a su nombre, todas salvo 3.000 títulos que siguen en el libro de registros sin transmitir a quien las compró en 2020, la sociedad Sevillistas Unidos 2020. Y es este actor que desde su entrada en 2018 cada vez ha cogido más protagonismo, el grupo de los americanos, el que tendrá mucho que decir, puesto que en las cautelares concedidas a Del Nido el juez no permitirá el voto del paquete americano si es representado por el ex presidente al exceder éste del 25% del capital social de la entidad y no tener autorización del Consejo Superior de Deportes.

Si el grupo extranjero se abstiene, por las penalizaciones que tiene firmadas, el conteo de las votaciones puede estar reñido

De cualquier forma, en la última Junta se asistió a la separación de este grupo, a través de la aseguradora A-CAP, del pacto que tiene firmado con Del Nido padre. Representada por el abogado Juan de Dios Crespo, tenía intención de votar a favor del consejo y finalmente se abstuvo en el primer punto y luego se ausentó. La gran duda es qué postura adoptará en la Junta de hoy. Si vota a favor de los actuales gestores, Del Nido Benavente no tendrá nada que hacer más allá de pelear en los juzgados la millonaria penalización que consta en el acuerdo.

Ello, sin embargo, supondría una situación llamativa que dejaría a determinados actores de esta pelea a cara descubierta y sin careta. Para empezar al propio Del Nido Carrasco, actual presidente, quien por activa y por pasiva ha asegurado que su padre podría volver al club “siempre y cuando saliera de las garras de los americanos”. Unos americanos a los que ahora el grupo que representa (Sevillistas de Nervión) se ha acercado y puede mantener en su mano la llave del club. Pero si el grupo extranjero se abstiene en las votaciones el conteo de las acciones puede estar muy reñido, ya que Del Nido padre tiene apoyos en el accionariado que otras veces han agrupado sus acciones con él y ahora deberán votar por su cuenta. Accionistas Unidos ha anunciado que votará a favor del cese del consejo.

Eso contando con que la mesa presidencial, pese a las cautelares, apele a una nueva figura jurídica y no vuelva a bloquear la totalidad o una parte de las acciones nominativas del ex presidente. Algo, privar a un accionista de su derecho al voto, que de nuevo un juez ha sentenciado que fue ilegítima.