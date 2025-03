Cinco millones en cada votación, la penalización firmada por los americanos en el pacto con Del Nido

A escasas horas de la celebración de una nueva Junta General Extraordinaria de Accionistas del Sevilla FC SAD, la gran incógnita sigue siendo qué postura tomará la sociedad Sevillistas Unidos 2020, o, mejor dicho, el representante de Advantage Capital (A-CAP), la aseguradora que tiene el control de las acciones de este grupo llamado americano tras los embargos de que ha sido objeto por los problemas de impago de la sociedad matriz, 777 Partners.

Y es que el denostado inversor extranjero, calificado como el diablo por todos pero un socio clave para tenerlo al lado mejor que a la vera del enemigo, se ha convertido en la llave de la gobernabilidad después del auto dictado esta semana por el juzgado número 2 de lo Mercantil que concede medidas cautelares a José María del Nido Benavente de cara a la Junta de este jueves y, sobre todo, garantizando que se respete su derecho al voto con las acciones registradas a su nombre.

Lo del 25% del capital representado es lo de menos. Cada uno podrá votar con sus acciones. La parte del consejo defiende que tiene la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) para votar conjuntamente excediendo ese porcentaje, ya que Sevillistas de Nervión lo integran José Castro y las familias Carrión, Alés y Guijarro, a las que se le sumaría las acciones de Del Nido Carrasco a su nombre (muy pocas, bastante menos de 200).

Pero el socio americano tiene la clave. En la última Junta, tras negociar Pérez Solano con A-CAP y llegar supuestamente a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, las acciones de este grupo se acreditaron bajo la representación de un conocido abogado afín a Javier Tebas, Juan de Dios Crespo, cuya intención era votar a favor de los actuales gestores. Pero en la misma Junta Del Nido Benavente le hizo ver que ello podría ocasionarle una cuantiosa penalización en virtud del pacto que el ex presidente firmó en 2020 con Sevillistas Unidos 2020, representado por el ex consejero (Castro lo metió en su equipo) Andrés Blázquez. Esa penalización, según ha podido conocer este diario, se eleva a 5 millones de euros en el caso de que las acciones vinculadas al pacto voten en contra de los intereses de Del Nido padre. El acuerdo especifica bien claro que antes de cada Junta en una reunión las dos partes (Del Nido y Sevillistas Unidos 2020) deben acordar el sentido del voto prevaleciendo el criterio del que tiene mayor número de acciones, es decir, el ex presidente.

Del Nido Benavente, en la última Junta de Accionistas. / José Luis Montero

Además, el convenio firmado dicta que esa penalización de 5 millones se repetiría en cada votación contraria, es decir, en cada uno de los puntos del orden del día por ejemplo en una Junta de Accionistas. En la de este jueves hay 4 quitando el de ruegos y preguntas: cese del consejo, número de miembros, designación de nuevos miembros y delegación de facultades.

Es evidente que eso es lo firmado. Después todo ello, en el caso de que los americanos votaran a favor del consejo, tendría que pelearlo Del Nido Benavente en los tribunales, y precisamente el auto que le da las cautelares (y otras sentencias que el máximo accionista esgrime como favorables para él) aclara que los pactos parasociales no pueden limitar la libertad de voto de un accionista. Esto es lo mismo en los dos bandos, lo que unos exigen para el otro no se lo aplican para sí mismos. Es decir, los americanos estarían rompiendo un pacto como Del Nido rompió el firmado en 2019 con Castro, Alés y Guijarro (no con Carrión, que se desmarcó).

Si hay abstención hay partido

La postura de A-CAP en la Junta es una incógnita, pero tiene la llave. Si vota en contra del cese del consejo, Del Nido padre no tiene nada que hacer. Sumando el 30% aproximado de Sevillistas de Nervión al 15% que ya tiene el grupo foráneo es inalcanzable para el máximo accionista a título individual. Pero si hay abstención, el partido hay que jugarlo, ya que Del Nido Benavente tiene muchos apoyos con sevillistas de base y accionistas con cierto volumen de títulos que siempre han estado a su lado (las del propio Monchi las representa De la Cerda). Además, Accionistas Unidos, que suele agrupar algo más de un 5%, ha anunciado que votará el cese del consejo.

Juan de Dios Crespo, en una conferencia en la CEU. / CEU

Del Nido padre tiene a su nombre algo menos de 22.000 acciones restando las 3.000 que siguen en el libro de registro sin estar transmitidas a Sevillista Unidos 2020 y con las que no podrá votar al consignar el juez que, previa presentación de la escritura de compraventa, votará en principio con los americanos.

Se espera que Juan de Dios Crespo siga representando esas acciones, que en total son ya de unas 14.000. Pero pase lo que pase, el tema no se quedará ahí y cada parte peleará por lo suyo. Por ejemplo, el propio fondo americano no tiene nada claro su futuro y ahora mismo hay una bicefalía que hay que dilucidar. A-CAP, con la que ha negociado el consejo, y Sevillistas Unidos 2020, o Nutmeg Adquisition o 777 Partners, la matriz, que es la que va de la mano de Del Nido padre, y a quien los embargos han puesto en manos de la aseguradora, quien por cierto ya también está acusada de infracciones y malas prácticas destinadas a lucrarse en vez de mirar por sus asegurados.