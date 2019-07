Una parte del trabajo está avanzada. Con nueve fichajes desde Dabbur, el primero, hasta Óliver Torres, el último, el sevillismo está de momento satisfecho con la planificación que lleva a cabo el director general deportivo.

Pero Monchi debe acelerar en la operación salida porque a Julen Lopetegui se le están acumulando los efectivos y necesita aligerar la plantilla para llegar a cabo entrenamientos de calidad. Con 32 jugadores (33 con Amadou) es imposible avanzar correctamente en la asimilación de conceptos y muchos son los futbolistas que está pendientes de resolver su futuro. Unos lo tienen mejor encaminado que otros. Como Sergi Gómez, que puede recalar en el Atalanta en cualquier momento. O Nolito, por quien el Celta está dispuesto a hacer un esfuerzo económico que, de momento, no colma los deseos del Sevilla con respecto a sus planes con el sanluqueño.

Es curioso, pero Lopetegui podría formar un once con futbolistas cuyo futuro, en teoría, a día de hoy, está más lejos que cerca de seguir en el Sevilla. Otra cosa es que todos abandonen la disciplina nervionense o no. En algunos casos, el club les ha dicho claramente a través de sus representantes que deben buscarse equipo (Roque Mesa, Kjaer, Aleix Vidal...), y otros están siendo evaluados en estos días de pretemporada y también dependerán de qué ocurre con las entradas en los puestos que ocupan (Corchia o Sergio Rico).

El caso es que un equipo formado por Sergio Rico en la portería; Corchia, Kjaer, Gnagnon, Sergi Gómez en defensa; Aleix Vidal y Arana en los extremos; con Roque Mesa y Amadou en el centro del campo; y con Nolito y Pozo en la punta del ataque tiene bastantes posibilidades de no estar a partir del 1 de septiembre en la disciplina sevillista.

En este once también se podría incluir a Lara (que como con Pozo se buscaría una cesión) o a Ben Yedder, y salvo en lo que se refiere al francés, sería la gran aspiración de Monchi que dieran vía libre para poder completar fichas. Por Ben Yedder se esperaba que por su cotización en el mercado y la cuantía de su cláusula (40 millones de euros), algún grande de Europa hiciera una apuesta fuerte por él, pero de momento no ha habido nada. Al comienzo del verano apretaron tanto el PSG como el Manchester United, pero sólo a nivel de comentarios, ya que en el club no hay oferta en firme. Si llegara, Monchi tendría liquidez para poner la guinda a la plantilla a su gusto y al del entrenador.

En el resto de los casos, el Sevilla desearía que llegaran ofertas, aunque en algunos jugadores la opinión final puede variar. Por ejemplo, Corchia está convenciendo de alguna manera a los técnicos y a otros, como Sergio Rico o Gnagnon, se les va a evaluar.