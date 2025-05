Las Palmas anuncia fuera de plazo que no recurrirá por alineación indebida al Sevilla

Punto final al rumor sobre una posible denuncia de Las Palmas por alineación indebida del Sevilla FC. Finalmente, el conjunto canario ha dado marcha atrás y ha anunciado en sus redes sociales, ya fuera de plazo, que no presentará ningún recurso, al considerar que "no se cometió ninguna irregularidad".

Muchos aficionados de Las Palmas reclamaron que Loïc Badé no debería haber jugado el pasado martes, debido a que, presuntamente, no se cumplieron los plazos mínimos establecidos para la recuperación de una conmoción cerebral. El central francés fue sustituido antes del descanso, tras recibir un golpe involuntario de Hugo Álvarez, quien le introdujo accidentalmente un dedo en el ojo. Sin embargo, en el acta, González Fuertes especificó que "Badé tuvo que ser sustituido y trasladado al hospital debido a una conmoción cerebral, según certificó el médico del club".

La normativa de la FIFA establece que un jugador no debería participar en competición oficial durante los seis días posteriores a una conmoción, algo que el defensor hispalense no cumplió, ya que fue titular este martes contra el equipo dirigido por Diego Martínez. No obstante, el máximo organismo del fútbol internacional aclara que se trata de una recomendación, no de una obligación, argumento al que se acogía el club canario para una posible reclamación.

El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, confirmó el jueves por la noche que el club estaba valorando la situación. Finalmente, el comunicado oficial del conjunbto canario llegó este viernes al mediodía, aunque ya fuera de plazo, dado que el límite para presentar el recurso expiró 24 horas después del final del partido disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En dicho texto, la entidad explica lo siguiente: "Ante las informaciones publicadas en las últimas 48 horas sobre una posible alineación indebida del Sevilla FC en el partido celebrado contra la UD Las Palmas, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports, este club quiere aclarar que no presentará recurso alguno, al entender que no se cometió ninguna irregularidad. Esta decisión está fundada en el pormenorizado estudio que nuestros servicios jurídicos deportivos han realizado sobre las circunstancias, con la intención de defender los intereses legítimos de la Unión Deportiva. Esta entidad asegura a sus aficionados que nunca hará dejación a la hora de hacer valer nuestros derechos, pero nunca violentando ni discutiendo aquello que otro rival deportivo y compañero en LaLiga ha ganado en el terreno de juego, sometido a las mismas normas que rigen para todos los asociados."

Hubo un precedente similar con Cillessen

Este no ha sido el único caso esta temporada en LaLiga EA Sports. Cabe destacar que Las Palmas tampoco cumplió con el protocolo en una situación similar. Jasper Cillessen sufrió una conmoción cerebral el pasado 3 de noviembre ante el Atlético de Madrid, tras un lance con Nahuel Molina. Cinco días después, el día 8, fue titular contra el Rayo Vallecano.