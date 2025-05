Caparrós: "Nos urge volver a nuestra paz institucional"

Lo institucional copó la mayor parte de la comparecencia previa al partido entre el Sevilla y el Real Madrid. Un encuentro que no tenía hora fija hasta este mismo mediodía. Durante la rueda de prensa se supo por fin que quedó fijado este domingo a las 19:00 después de ser retrasado en vano al lunes y vuelto a poner el domingo sin hora. Todo debido a la huelga de Mediapro. Joaquín Caparrós estuvo claro: "Si hay que sentarse en el estadio se sienta uno en el estadio". Y añadió: "Nos urge volver a nuestra paz institucional".

El utrerano está muy preocupado por la gravísima crisis institucional. "Yo hablo con los dirigentes y las conversaciones con los directivos y consejeros y tal permitidme que no las diga. Yo hablo como entrenador y hay veces que hablo como sevillista. Y ese tipo de conversaciones permitidme que no las diga".

Movilizaciones sí pero violencia no

Caparrós fue preguntado por las movilizaciones planteadas para el encuentro del domingo. "La afición es soberana... La afición nos ha dado la sangre y yo respeto lo que haga. Es que llevamos no solamente una temporada así sino varias temporadas. Y les doy las gracias desde aquí. Me llaman no sólo del ámbito nacional sino de otros países felicitándome por el ambiente que hubo el otro día y eso dice mucho de un club como el nuestro".

Por eso añadió: "Lo que hagan... vamos a ver lo que hagan. Los aficionados han cumplido lo que estaban diciendo. Mientras que el equipo tenía posibilidades de descender iban a estar con el equipo y una vez que ya está ahí son soberanos siempre que no haya violencia".

El execrable muñeco colgado

Eso sí, preguntado por el muñeco colgado con el lema "este será tu final" dirigido a José María del Nido Carrasco confirmó que es un extremo intolerable. "La violencia no se puede consentir. La afición es soberana y tiene mecanismos de protestas... Pero hay que estar en contra siempre de la violencia. Donde esté el diálogo o el consenso... La violencia... Esa gente no son sevillistas. Estamos muy cabreados pero a esos extremos no se puede llegar".

Solucionar lo institucional lo primero

Se le sugiere a Caparrós que lo primero tras la salvación es arreglar lo institucional como sea. "Estoy totalmente de acuerdo. Nos urge volver a tener nuestra paz. Y lo dije el otro día. Nosotros si estamos unidos nos temen en Europa porque somos muy fuertes. Somos muy fuertes a nivel nacional y a nivel internacional. Eso es una petición que hago como sevillista, como entrenador actual y como forma de pensar de toda la gente que siente realmente el escudo y la camiseta".

"Si hay que sentarse en el estadio se sienta uno en el estadio", dijo sobre su frase de la sentada. "Veo difícil que se sienten a hablar. Hasta ahora ha sido imposible. Pero a nivel social y político hemos visto que cosas que eran imposibles al final terminaron en acuerdos. Habrá que hacer un acuerdo entre gente que realmente lo que quiere es el bien del Sevilla, que es el escudo, la camiseta y el crecimiento del club... Pero no lo sé. Me encantaría".

El alivio de la permanencia

Caparrós ha sufrido mucho. Hasta el punto de que no quiso ver los partidos de los rivales directos por la salvación según dijo. "No vi el partido Las Palmas-Rayo y tampoco vi el partido Villarreal-Leganés". "Es una desgracia caer a Segunda División. El Sevilla tiene que estar arriba y no es para celebrar nada ni nada. El Sevilla tiene que estar de Europa League para arriba. Y a partir de ahí Champions, Copa del Rey... Todo", añadió.

Pero sí reconoció que sin celebración el alivio ha sido tremendo: "Estos días ha entrenado con mucha más alegría y mucho más suelta con la importancia de estar un año más en Primera, donde el Sevilla tiene que estar. Con mucha más alegría, qué duda cabe".

Los cambios de horario

El Sevilla-Real Madrid finalmente se jugará el domingo a las 19:00 tras varios amagos de cambio frustrados por la huelga de Mediapro. "Muchas veces hay fuerza mayor. No es normal. Parece ser que hay una huelga y están reivindicando una serie de cosas y no es normal. El Sevilla se va a hacer fuerte por respetar a nuestros aficionados para que se juegue el partido en domingo y esperemos que sea así", dijo antes de que se quedase fijado el domingo por la tarde. Así fue finalmente.

La planificación de la próxima temporada

Otra pregunta quizá extemporánea... ¿Le gustaría seguir el año próximo en el banquillo sevillista? "Yo estoy centrado en lo que estoy. Si tenemos que hacer una gran sentada todos los sevillistas y estar 24 horas mañana, tarde y noche hasta llegar a esa paz social yo sería el primero en estar en esa sentada. No sé lo que están planificando y me centro en los partidos que quedan. Queremos dar una magnífica imagen ante el Real Madrid, que tiene un entrenador que es un referente a nivel mundial".

Ancelotti, se va un referente

"Si la Liga pierde a futbolistas como Sergio Ramos o Cristiano o Messi y pierde valor, con la marcha de Carlo (Ancelotti) también pierde valor la Liga. Es sobre todo un referente para todos los entrenadores, también para los entrenadores más veteranos y me incluyo. Por su comportamiento en rueda de prensa, por ser hombre de club, las cosas que tiene que decir las dice en el club... Y para todos los entrenadores es importante escuchen sus declaraciones porque hay que saber ganar y saber perder".

Uno más en la salvación del Sevilla

Ante la pregunta de si se siente especialmente responsable de la salvación del Sevilla dijo: "Yo soy uno más. Tenía el rol de máximo responsable, pero insisto en los futbolistas y en nuestra afición, que nos ha dado sangre. Estábamos tensionados y muy cansados. Tuvimos que hacer cambios por fuerza mayor, por cansancio. Y la afición fue espectacular y nos llevó. Yo he puesto mi experiencia y mi sevillismo y me hubiera gustado un revulsivo mucho antes pero no pudo ser".

Asuntos varios de menor calado

El técnico utrerano también tocó otros asuntos secundarios. La visita del Real Madrid y lo que significa el adiós de Ancelotti o la posible denuncia de Las Palmas de alineación indebida de Badé entre otras cuestiones.

Presunta alineación indebida de Badé

Diversas informaciones hablaban de que Las Palmas estaba estudiando la posible alineación indebida de Badé contra los canarios por no respetar el tiempo de reposo protocolario de cambio por conmoción cerebral contra el Celta... "Es un tema que hay está. El Sevilla hizo las consultas que tenía que hacer y lo que sí me extraña es que Las Palmas haga eso porque hizo una cosa parecida con el portero Cillessen. Ese tipo de cosas no vamos a entrar en ellas".

Apoyo explícito al Sevilla Atlético

También aseguró que liberará a los jugadores del filial para que puedan estar presentes en la lucha por el play off de ascenso. Aunque podrían jugar el sábado fuera contra el Villarreal B y luego ser convocados el domingo con el primer equipo. "Ahora hay que intentar que Jesús Galván cuente con sus futbolistas para el Sevilla Atlético. Vamos a esperar a los entrenamientos y va a haber algún futbolista que va a volver con el Sevilla Atlético. Están haciendo una magnífica temporada y los chicos están ilusionados con meterse en la liguilla de ascenso y vamos a ayudar".

El papel de García Pascual

García Pascual marcó el gol clave y Caparrós se refirió a él así: "Un futbolista que no teníamos en la plantilla. Akor Adams podía ser ese futbolista pero está lesionado. Lo vi en el Sevilla Atlético, debutó en Primera División nuestro entrenador anterior contra el Celta y siempre he preguntado por ese chico. Quería verlo y subirlo y efectivamente estábamos muy justos ahí y el chico nos ha ayudado muchísimo y encima metió el gol. Qué más...".

Ganar al Real Madrid como regalo

Por último habló de brindarle una alegría a la afición contra el Real Madrid. "Queremos darle un triunfo a la afición. Pero el Madrid es el Madrid y tiene un ADN que cada jugador que se pone su camiseta quiere ganar y sabe que tiene que dar el 100%. Y seguro que así lo va a hacer. Pero nosotros también. Queremos darle una alegría a nuestra afición, hacer un buen partido, dar una buena imagen y hacer un partido que al final estemos todos contentos".