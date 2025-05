El Sevilla FC no cometió alineación indebida frente a la UD Las Palmas

Si el Sevilla Fútbol Club montase un circo, los enanos jugarían en la NBA. La situación de crispación, que ha llegado a niveles propios de otra época con pancartas y un muñeco hinchable colgado de un puente de la SE 30, sigue dejando en evidencia a un Consejo de Administración al que el propio sevillismo no quiere. Sin embargo, cuando todo parecía calmado en el panorama deportivo, una información de última hora ponía en jaque la permanencia del combinado sevillano en Primera División después de derrotar a la Unión Deportiva Las Palmas y la victoria del Villarreal frente al Club Deportivo Leganés.

Las redes sociales han formado un revuelo por una posible alineación indebida del combinado blanquirrojo, después del cambio de Loïc Badé en Vigo contra el Celta. El zaguero galo fue titular en el encuentro de los nervionenses ante el combinado canario. Sin embargo, la regla a la que se amparan en las islas no es como tal, sino una recomendación de la FIFA para jugadores que han sufrido una conmoción cerebral, como fue el caso del central francés en Balaídos. Según este apunte, un futbolista que ha sufrido este tipo de lesión no debe volver a disputar un encuentro en menos de seis días, algo que el defensor no hizo. Fuentes consultadas por Diario de Sevilla aseguran que el Sevilla Fútbol Club se informó de este tipo de casos y no recurriría en alineación indebida al ser únicamente una recomendación y no una obligación.

Álvaro García Pascual celebra el gol del triunfo sevillista con Sow y Badé detrás. / Antonio Pizarro

Una situación compleja

En caso de que la titularidad de Badé hubiese incurrido en alineación indebida, la tensión hubiera vuelto a pulular por los alrededores del Ramón Sánchez-Pizjuán. De ser así, el Sevilla Fútbol Club hubiera perdido tres puntos que, a estas alturas del curso, se antojan vitales para permanecer una temporada más en Primera División. El sevillismo puede estar tranquilo de cara a un final de temporada en el que el foco estará en el palco y no sobre el césped, con protestas preparadas para el Consejo de Administración tanto antes como durante y después del encuentro frente al Real Madrid.

A falta de dos jornadas para finalizar el curso, los hispalenses han logrado el objetivo de la permanencia y no se jugarán nada ni este domingo ante el combinado merengue ni frente a un Villarreal que tiene prácticamente asegurada la plaza en Champions League después de su victoria el pasado miércoles y el empate del Real Betis Balompié en Vallecas frente al Rayo.