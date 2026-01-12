¡Moción de censura en Los Remedios!

La política local es apasionante, se dice siempre. Permite un contacto real y periódico con los vecinos, proclaman los mandarines en las entrevistas dominicales. Pero los vecinos se indignan con frecuencia, exigen un trato ágil y, sobre todo, eficaz. Ocurre en los Remedios, barrio tradicionalmente volcado en apoyar al PP, con un porcentaje de votos superior incluso al que obtiene en el barrio de Salamanca de Madrid. El caso de Los Remedios con el PP es realmente excepcional. Por eso extraña que Manuel Alés, el concejal delegado del distrito Los Remedios, un señor siempre de formas exquisitas, tenga serios problemas con la asociación de vecinos, que quiere aprobar en el seno de la junta municipal que se inste al alcalde a nombrar un nuevo delegado dedicado en exclusiva al barrio. La moción de los vecinos, rechazada inicialmente y que se intenta meter en el orden del día mediante alegaciones, es muy clara. Consideran que Alés está sobrecargado de responsabilidades (presidente del Pleno, de la junta de portavoces y de la comisión de Control y Fiscalización; delegado de Fiestas Mayores y delegado de dos distritos) y que solo se preocupa de su amada Triana. Los vecinos hasta han analizado las apariciones públicas del delegado a lo largo de 2025. Denuncian hasta su cofraderitis: "Triana ha recibido más de 35 menciones públicas, destacando una intensa agenda de actos principalmente religiosos de proyección mediática, Los Remedios apenas acumula cinco referencias en todo el año, todas ellas de carácter administrativo o logístico, sin ninguna presencia relevante del delegado en relación con los problemas estructurales del barrio: déficit de equipamientos públicos, tala y recorte de zonas verdes en Altadis, cierre de accesos peatonales, impacto urbanístico del hotel, afecciones de la Feria o la presión fiscal creciente...".

Sueltan un rejón muy particular en esta suerte de insólita moción de censura contra el delegado. Acusan al delegado Alés de haber solicitado dependencias administrativas para el distrito y un despacho para el propio delegado "en el único espacio público superviviente de Altadis, en el sitio que debería destinarse a los equipamientos básicos que le corresponden hace décadas". Recuerdan que se trata de un espacio privilegiado con vistas al río. ¡Ahí va al arpón! Si permite o no que se vote la moción en la junta municipal del distrito es casi lo de menos. El caso es que Alés no debe permitir que al PP se le abra una brecha en su fortín tradicional, mucho menos en un contexto en el que Vox está muy alerta para colarse por la primera rendija. Los Remedios, además, se han convertido para muchos sevillanos en una suerte de refugio próximo a un centro condicionado por el turismo invasivo. Alés tiene que controlar las bullas de Semana Santa y la que parece que se ha formado en el barrio más del PP de toda España. Renuncie al despacho en Altadis. Siempre tendrá una mesa en el Labradores con vistas al río. Y se ve San Telmo la mar de bien.