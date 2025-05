La Federación de Peñas del Sevilla FC apoyará "todas aquellas acciones de protesta contra los dirigentes"

Prácticamente todo el sevillismo está en contra del Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club. Las muestras de cansancio por parte de la hinchada sevillista en las últimas semanas han convertido la situación en un polvorín que aún no ha terminado de estallar. Los actos vandálicos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios del pasado fin de semana fueron el principio de una larga sucesión de acontecimientos que, de momento, no parece vaya a tener fin. Este mismo jueves, tres puentes han aparecido con pancartas contrarias a la directiva, y una de ellas con un muñeco hinchable colgado junto a la frase "Junior, este será tu final".

A todo esto hay que sumar que Biris Norte ha convocado una protesta durante el partido que enfrentará a los blanquirrojos con el Real Madrid este próximo fin de semana en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en el que los de Nervión no se juegan nada después de la victoria del Villarreal sobre el Club Deportivo Leganés. Después de varios partidos animando sin parar a los suyos, la grada del coliseo sevillista ha puesto los pies en pared en un encuentro intrascendente en lo deportivo, pero que se antoja clave en lo institucional.

Detalle de la grada del Sánchez-Pizjuán en su protesta al consejo del Sevilla. / Antonio Pizarro

Los ultras del Sevilla Fútbol Club no estarán sólos, y las redes sociales se han volcado para secundar la protesta. Entre las muchas muestras de apoyo destaca la de una Federación de Peñas Sevillistas "San Fernando" que ha declarado persona "non grata" al presidente José María del Nido Carrasco. Sin nada que perder en lo deportivo, el colectivo ha propuesto una serie de medidas como "no acceder al estadio" hasta que finalicen los primeros 45 minutos o repartir en la previa "materiales de color amarillo", color usado desde el principio para mostrar desacuerdo con el Consejo de Administración, en las Peñas cercanas al Ramón Sánchez-Pizjuán, añadiendo que apoyarán "todas aquellas acciones que sirvan de protesta contra los actuales dirigentes del club, a la vez que condenamos todo tipo de acto violento", en alusión a los sucesos que vienen ocurriendo desde el pasado fin de semana.

Lee el comunicado completo

"MEDIDAS DE PROTESTA CONTRA EL PRESIDENTE Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SEVILLA FC

El próximo domingo, durante el partido Sevilla FC-Real Madrid, la Federación de Peñas Sevillistas "San Fernando" propone las

siguientes medidas:

1. Entrar al Estadio, pero no acceder a la grada hasta una vez finalizados los primeros 45 minutos.

2. Previo al partido, se repartirán en los aledaños del Estadio y en las Peñas Sevillistas "San Bernardo" y "Al Relente" materiales de color amarillo (globos, cartulinas,...).

3. Seguir con más fuerza que nunca los cánticos y protestas que se lancen desde Gol Norte.

4. Apoyamos todas aquellas acciones que sirvan de protesta contra los actuales dirigentes del club, a la vez que condenamos todo tipo de acto violento.

¡VIVA EL SEVILLA!"