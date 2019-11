Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla FC, poco a poco va captando las costumbres y la idiosincrasia de la afición sevillista y de la vida en la ciudad. Así, en un paseo con Antoñito por Triana recogido por la televisión oficial del club, el entrenador sevillista no ha dudado en sentarse con los miembros de una peña en el arrabal trianero para jugar una partida de dominó.

El tecnico, muy atento con los peñistas, entre los que se encontraba el ex consejero Juan Silverio de la Chica, bromeó sobre el resultado del domingo en Valladolid y sobre aspectos de una actividad que asegura dominar. "Le he dado, le he dado", asegura en referencia a que ha sido un jugador asiduo.

En el paseo, Lopetegui hace un repaso con el ex jugador sevillista de la actualidad del equipo y de su vida en Sevilla.