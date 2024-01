La paulatina recuperación de Nyland

La situación del Sevilla es límite. A un punto del descenso, el equipo de Quique Sánchez Flores transmite una sensación de inferioridad y debilidad en todos los partidos de LaLiga EA Sports. Un equipo que ha encontrado el gol, pero continúa siendo demasiado blando en la parte defensiva. Una de las posiciones más criticadas en Nervión es la portería, la cual defiende el discutido Marko Dmitrovic.

El serbio, debido a la lesión de Nyland, lleva jugando ininterrumpidamente desde principios de noviembre, a excepción de la eliminatoria de Copa del Rey en Getafe -Alberto Flores lo suplió por sus molestias en el calentamiento-. Ahora, el noruego ya ha vuelto al trabajo en grupo y el debate en la portería ha vuelto a aparecer, aunque aún no está al cien por cien de sus capacidades.

Una lesión más duradera de lo previsto

Ørjan Nyland llegó al Sevilla el verano pasado con una lluvia de críticas. La complicada tarea de suplir al mejor portero que ha tenido la entidad hispalense en, al menos, la última década, Bono, cubrió de 'inseguridades' a Marko Dmitrovic y el noruego, que firmó como 'portero suplente', acabó siendo el guardián de Nervión.

Sin grandísimas actuaciones, pero siendo un más que correcto guardameta, Nyland se consolidó en la titularidad, aunque una lesión a principios de noviembre se complicó más de lo esperado. De hecho, en el Sevilla entendían que su vuelta sería en el encuentro ante la Real Sociedad del pasado 26 de noviembre, pero no se dio y su problema en el cuádriceps se extendió hasta enero de 2024.

Ahora, el guardameta noruego acaba de comenzar su segunda semana entrenando con el grupo, pero aún no está al cien por cien de sus capacidades. El Sevilla no piensa correr riesgos con Nyland y acabar 'perdiéndolo' otro largo tiempo. Por ello, el noruego se ejercita con el resto de porteros, aunque lo hace a un ritmo que se intensifica paulatinamente. La posición del club nervionense es clara: debe volver, pero lo tendrá que hacer con la seguridad de no recaer.

Mientras, Marko Dmitrovic acumula críticas por su rendimiento. Hasta once goles ha recibido el serbio en este mes de enero. Es decir, una media de 2,75 tantos encajados por partido. Unos datos que no son exclusivamente responsabilidad suya, ya que el juego defensivo del Sevilla está en horas bajas, pero que sí confirman la inseguridad en la portería.