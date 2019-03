El maratoniano se cae en la meta

El Sevilla gestionó horriblemente mal una prórroga a la que le costó Dios y ayuda llegar. Machín no perdió los nervios con los cambios, tenía presente tras el 2-2 que iba a ser un partido de 120 minutos y no de 90 y tiró de la táctica del maratoniano. Madurar la carrera para asestar el golpe. Lo hizo, pero cometió un gran error, no con el paso atrás, pero sí con la salida al campo de dos jugadores que no ayudaron nada, A ndre Silva y Rog . El primero, incapaz de ganar un balón y de tapar la salida del contrario desde su zona de inicio, y el segundo, convirtiéndose en una máquina de entregar posesiones (con lo que a un equipo tan agotadísimo le cuesta recuperar balones) al adversario.

Uno por uno

Vaclik Parecía mermado físicamente, pero antes del golpe en la ida tampoco andaba como al principio. Mal con el pie.

Carriço Un equipo no gana por un jugador y las estadísticas que le favorecían no dejan de ser una anécdota. Cedió tontamente el córner del 1-0 y dejó botar el balón (pecado para un central) en el penalti de Jesús Navas.

Kjaer Está en todos los fuegos y se come los marrones, pero sacó muchos más balones de los que dejó rematar. Víctima de la deficiente ejecución del sistema.

Sergi Gómez Le creaban superioridad en su banda.

Jesús Navas No es carrilero y no tiene ya edad para ser un titular fijo. Y claro, como no es defensa sino delantero, no sabe defender en el área. Un día es un penalti, otro día es quedarse en un fuera de juego y otro día no tener cuerpo para una disputa aérea. Al final, resta.

Banega Un claro ejemplo de que mejor solo que con malas compañías. Dio la cara.

Roque Mesa Ahogado por el físico: un liliputiense rodeado de gigantes rubios y negros.

Promes El mejor en ataque. Hizo un penalti, dio un gol... pero no esta hecho para defender. Que juegue en el carril ya es mucho.

Sarabia Desaparecido.

Munir Un golazo, la verdad, aunque no hizo mucho más.

Ben Yedder Sin Sarabia se desconecta, pero cumplió. Hizo un gol de penali y rozó otro en un remate de pillo que sacó milagrosamente Kolar.

Gonalons Equilibró el físico.

Andre Silva Nulo. Lo único que hizo fue forzar un córner. Permitió la salida de balón del Slavia.

Franco Vázquez Oportuno, pero...

Rog Perdió el partido él. No entregó ni un balón a un compañero, y no es la primera vez.