La polémica del Sevilla FC - Celta de Vigo: así fue la expulsión de Marcos Alonso por cometer penalti

El final de la primera parte del choque entre Sevilla Fútbol Club y Celta de Vigo ha sido, cuanto menos, surrealista. Blanquirrojos y celtiñas estaban a punto de marcharse a vestuarios con ventaja celeste gracias al gol de Ilaix Moriba, en una primera parte más larga de la cuenta debido a la lesión de Loïc Badé, cuando Peque sorprendió a todos con un control dentro del área que lo dejaba totalmente solo frente a Vicente Guaita. Marcos Alonso evita esta situación con la mano, en una jugada que parecía iba a terminar con pena máxima y tarjeta amarilla para el jugador madrileño.

Sin embargo, González Fuertes se marchó rumbo a la pantalla del VAR para sorpresa de todos los espectadores del encuentro, pues parecía imposible que anulase el penalti a no ser que hubiera algo que nadie hubiera visto. La sorpresa fue aún mayor cuando el colegiado decidió expulsar a Marcos Alonso en una acción que el estadio de Balaídos no dudó en protestar con vehemencia. El cúmulo de situaciones surrealistas llegó cuando Nemanja Gudelj disparó antes de que el trencilla diese permiso, anotanto tanto el invalidado como el que supuso el empate de los hispalenses antes del descanso.

González Fuertes dialogó con Iago Aspas tras la decisión, explicándole el por qué de la expulsión de Marcos Alonso. Si nos atenemos al reglamento, el colegiado podría haber dejado al Celta de Vigo con diez por ser ocasión manifiesta de gol. Peque, que fue de lo más potable de los blanquirrojos en Balaídos, hubiera encarado a Vicente Guaita de no ser por la acción del lateral madrileño. Esta parece ser la explicación más lógica a una decisión que, sin duda, traerá cola en el conjunto gallego.

Tercer penalti de la temporada

Esta pena máxima es la tercera del curso a favor del Sevilla Fútbol Club. Los hispalenses gozaron de su primera oportunidad desde los once metros en el Gran Derbi de la primera vuelta. Dodi Lukebakio convirtió el tanto, marcado por la polémica decisión de señalar penalti por manos de Diego Llorente, para darle la victoria a los suyos en una de las pocas alegrías que han tenido a lo largo de la temporada.

Dodi Lukébakio celebra su gol ante el Betis en el último derbi. / Julio Muñoz / EFE

La segunda ocasión fue en el duelo entre Sevilla y Girona de la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Isaac Romero falló desde los once metros en un choque que terminarían ganando los hispalenses gracias a un colosal Dodi Lukebakio, que no es el mismo desde hace algunas semanas. Al conjunto blanquirrojo se le va haciendo largo un final de temporada que podría terminar de una forma catastrófica si no son capaces de arreglarlo.