El posible once del Sevilla ante el Cádiz

La temporada 2023/24 está llegando a su fin, pero en el Ramón Sánchez-Pizjuán aún quedan dos días de fútbol. En el penúltimo encuentro del Sevilla como locales, los de Quique Sánchez Flores reciben a un Cádiz que se juega la permanencia. De hecho, el club gaditano podría, incluso, descender matemáticamente en el feudo nervionense, por lo que la intensidad, y también la presión, por parte de los de Mauricio Pellegrino será máxima.

Para ello, el técnico madrileño ha programado dos sesiones de entrenamiento para preparar el duelo ante el Cádiz. La primera de ellas ha tenido lugar durante la mañana del lunes, fijando para el martes la última, en la cual decidirá la convocatoria y el once titular. Sobre el papel, a falta de resolver dos dudas, el equipo de Quique Sánchez Flores parecería bastante claro.

El estado de En-Nesyri y la duda en el centro del campo

En el Estadio de La Cerámica, Quique Sánchez Flores alineó dos novedades en el once titular: Tanguy Nianzou y Suso. Al menos uno de ellos se sentará, de nuevo, en el banquillo. El central francés, tras cumplir sanción Loïc Badé, no tiene muchas posibilidades de repetir titularidad, ya que Quique Sánchez Flores, salvo sorpresa radical, volvería a su estructura defensiva más habitual: Nyland, Jesús Navas, Sergio Ramos, Kike Salas, Marcos Acuña -una vez superados sus dudas musculares- y el ex del Rennes completando el trío de centrales.

Por delante de ellos, hay tres piezas inamovibles: Lucien Agoumé, Boubakary Soumaré y Lucas Ocampos. Para completar el centro del campo, el gaditano Suso es una de las opciones, aunque también lo es Dodi Lukebakio -la cual provocaría algún retoque en el dibujo-. Es la primera gran duda de Quique Sánchez Flores para el once titular.

La segunda, la delantera. Aunque Youssef En-Nesyri es insustituible a día de hoy en el Sevilla, su ausencia en la primera sesión de trabajo de la semana ha generado dudas. El martes, día del último entrenamiento antes de que los nervionenses se concentren de cara al partido, será clave. De no llegar a tiempo, el marroquí podría ser reemplazado por el propio Lukebakio... a no ser que el técnico madrileño apueste por una opción mucho más novedosa -por ejemplo, Alejo Véliz-.