La reacción de Suso al gol anulado del Sevilla: no se lo puede explicar

El Sevilla ha vuelto a caer, esta vez en Son Moix y ante el Mallorca, un equipo que ha sumado los tres puntos en su casa por primera vez en la temporada. El partido se resumió en impotencia nervionense frente a situaciones que no pudo controlar. Una de ellas fue un gol anulado a Youssef En-Nesyri, tras disparo de Adrià Pedrosa, que ha colmado las redes sociales de diversidad de opiniones.

Una de ellas ha sido de Suso. El gaditano, que no viajó a Mallorca por lesión, comentó en su cuenta personal justamente después de que Alberola Rojas anulase el tanto sevillista, el cual suponía el empate.

Desconcierto sevillista

Ante la polémica jugada, Suso no fue el único en reaccionar en contra de la decisión arbitral. Al término del partido, Adrià Pedrosa, uno de los testigos directos de la jugada, compareció ante los micrófonos de Movistar+, donde mostró su disconformidad: "No sé qué ha dicho el árbitro, pero hoy en día se están yendo las cosas de madre".

"Le da primero en el culo, la mano la tiene aquí... no se puede quitar la mano", prosiguió el lateral catalán. La jugada, como era de esperar, le transportó a Eindhoven, donde un gol suyo no subió al marcador por una razón parecida: "¿Nos cortamos el brazo? Ya me anularon a mí uno que no se sabe... tengo aquí la mano y no puedo cortármela". Acabó con un sólido: "Al Sevilla, últimamente, hay que respetarlo un poquito más".

"Se están yendo las cosas de madre..."Pedrosa, sobre la mano de En-Nesyri. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/297XQ27lkf — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 9, 2023

La imagen más polémica

El Sevilla, con más o menos acierto -hoy, poco-, luchó hasta el último minuto. La impotencia se adueñó de los nervionenses en los compases finales, la cual se acrecentó por una jugada en concreto. Corría el minuto 62 del partido cuando, tras una jugada de mucho pundonor, Adrià Pedrosa logró sacar un disparo imposible de atajar para Rajkovic.

Cuando todo el banquillo sevillista lo celebraba, el VAR entró por una razón muy discutida: el balón, antes de llegar a portería, golpeó en En-Nesyri y, tras ir Alberola Rojas al monitor, concluyó que el gol debía ser anulado por mano.

Una jugada que no deja indiferente a nadie y que, directamente, condicionó el resultado de un polémico partido.