Uno a uno los futbolistas del Sevilla: Apenas Ocampos tiene remate

Es difícil justificar ya el papelón de Diego Alonso en el Sevilla. Porque la realidad es que el Sevilla, frente a un rival que no había ganado ni un partido en su feudo, volvió a perder, como en San Sebastián, por mucho que condicionase la injusticia en los criterios arbitrales. ¿Rigorismo para ver que un balón roza un codo, sin verse claramente, en el gol anulado a Pedrosa, y flexibilidad para un agarrón clarísimo de Raíllo que impidió el remate a En-Nesyri en el área?

Pero penalti no pitado y gol anulado al margen, el Sevilla volvió a mostrar la cara de un equipo al que todo se le pone cuesta arriba porque es fácilmente golpeado y apenas tiene remate. El único que mostró colmillo fue Ocampos y Rajkovic le hizo dos grandes paradas, aunque también le sacó un mano a mano a En-Nesyri y un cabezazo a Sergio Ramos.

Dmitrovic Tuvo poco trabajo, por lo pronto que se le puso de cara el partido al Mallorca. Pero evitó el 2-0 con una rápida salida ante Antonio Sánchez en el 83'.

Juanlu Lo intentó una y otra vez, pero pocas veces rompió. Con Januzaj encontró el pasillo para él, pero también poca ayuda.

Gudelj Siempre atento, siempre cumplidor... Pero contribuye al espacio entre medios centro y centrales por su tendencia a retrasar la línea.

Sergio Ramos Tampoco es de adelantar mucho la línea ya y ahí hay un hueco a la espalda de los medios centro. Lo solventó saliendo a tapar en anticipaciones. Se peleó bien con Larin, un hueso que le ganó alguna pelota.

Pedrosa Un gol de fe, de perseverar, de robar, perderla y volver a robarla... con el infortunio de que el fútbol actual está en manos de la espuria tecnología y el rigor de las normas antinaturales. Intentó varios centros, pero no anduvo atinado.

Sow La nadería de no jugar en su posición, que no es el doble pivote. El gol llegó con un centro de Maffeo, que le cogió la espalda. Muy académico en el control y el pase rápido, pero sin aparecer donde debe hacer daño, en la corona del área.

Soumaré Tiene mucha confianza con el balón, a veces excesiva, e inició con criterio muchos ataques desde atrás. No se basta para sostener al equipo.

Lukébakio Estaba activo, móvil, vertical, hasta esa entrada de Nastasic en el 27' sin amarilla.

Rakitic Una de cal y una de arena. Un buen pase y un error de infantil. Muchos intentos de disparo desde la corona del área, pero sin elegir bien la opción. Y el habitual ritmo trotón.

Ocampos Al menos tiene colmillo, aunque a veces atropelle el fútbol. Rajkovic le sacó un tiro cruzado en el minuto 4 tras un rápido ataque por la derecha y un soberbio cabezazo en el 36 a centro de Rakitic.

En-Nesyri Ya no se puede esperar que gane alguna por arriba, a no ser que sea para rematar el centro que sueñan todos los delanteros. En el mano a mano (53'), gran carrera que no supo solventar ante Rajkovic, que le arrebató el balón de su izquierda.

Januzaj Gran centro en la jugada del penalti no pitado a En-Nesyri (33'). Luego huyó de la banda. No se sabe bien si para buscar remate y combinaciones por dentro o porque no puede romper por fuera en velocidad.

Óliver Torres Debió salir antes para intentar poner criterio en alguno de los ataques ya aturrullados del final.

Kike Salas Salió en el 88 para que Sergio Ramos adelantara su posición a la de delantero a la desesperada.