El reencuentro entre el Sevilla y Sergio Ramos, más cerca: “Ha habido un acercamiento”

Rayados de Monterrey se ha teñido durante el último año y medio con tintes sevillistas. Desde el regreso de Tecatito Corona a su casa, después de un desapercibido paso por Nervión de unos 18 meses, no han hecho más que unirse exjugadores del Sevilla al club azteca en las últimas fechas. Convirtiéndose así el club de Nuevo León en un destino cada vez más atractivo para los futbolistas. Tras la marcha del extremo mexicano a Rayados, le siguió el pasado verano Óliver Torres. El extremo terminó su contrato con el Sevilla la pasada temporada, al no renovar con el club nervionense. Como agente libre, el bicampeón de la Europa League le sedujo la opción de marcharse a México para probar la aventura de Rayados en América. La sorpresa llegó tres meses después, una vez cerrado el mercado de verano en España, cuando Lucas Ocampos, excompañeros de Óliver y Corona, aceptó la propuesta del club de Monterrey para también unirse al club méxicano. Por si no era poco, después de estar más de media temporada libre y sin equipo, el último en unirse ha sido la leyenda del fútbol español, y exjugador del Sevilla, Sergio Ramos, a quien también le ha atraído esta propuesta con el Mundial de Clubes de la FIFA de 2025 a la vista, donde participará Rayados de Monterrey.

Un posible amistoso entre Sevilla y Rayados pronto

De esta forma, el club mexicano ha formado un núcleo sevillista, que además se suma con la presencia de la leyenda del Betis, Sergio Canales. Los cinco han elevado el nivel del club azteca que, además, está dirigido por otro ex de LaLiga como es Martín Demichelis, ya como entrenador. Sobre ese grupo nervionense habló anoche en El Pelotazo de Canal Sur Radio el presidente de Rayados de Monterrey, José Antonio, el Tato, Noriega.

Durante su entrevista, el máximo dirigente del club de Nuevo León habló sobre la actual relación que tiene con el Sevilla y su directiva, y además aseguró que está en conversaciones para realizar próximamente un encuentro amistoso: “Es correcto, sí hay este tipo de diálogos. Esperemos que pronto alguno de ellos se concrete, no hay nada aterrizado todavía. Pero sí, hay comunicación y diálogo. Tenemos muy buena relación con los dos (Sevilla y Betis) afortunadamente a raíz de estas negociaciones. Pero recientemente ha habido un acercamiento más cercano con Sevilla para la posibilidad de un partido. Estamos en esa búsqueda del mejor momento, la mejor sede y las mejores condiciones. Esperemos pronto poder anunciar algo, y por qué no, en un futuro hacer algo”, afirmó el presidente de Rayados sobre un reencuentro de Sergio Ramos, Óliver Torres, Lucas Ocampos y Tecatito Corona con el Sevilla.

Un cuadrangular con Tigres y el Betis

Asimismo, el dirigente méxicano incluso se atrevió a sugerir un posible cuadrangular en el que se enfrenten Sevilla, Rayados, Betis y Tigres (el otro club de Nuevo León): “Inclusive me das la idea en este momento de un tipo de cuadrangular entre Sevilla y Monterrey. Ambos tienen la similitud de contar con dos equipos que dividen la ciudad en una gran pasión futbolística. Entonces estaría muy bonito hacer un cuadrangular con los cuatro equipos involucrados también”, contó el presidente de Rayados.

La importancia de Lucas Ocampos y Óliver Torres en Rayados

Por otro lado, José Antonio Noriega habló sobre la llegada de los exjugadores del Sevilla, Lucas Ocampos y Óliver Torres, a Rayados y su gran aportación al club: “Han aportado primero que nada su calidad y su capacidad futbolística. Han llegado a generar aspectos diferenciales. Pero no sólo eso. Son chicos que vienen a ayudarnos a generar una cultura deportiva. Llegar temprano, comer bien, estar presentes en todo momento en las actividades extracancha, me refiero al gimnasio, aspectos de recuperación, de nutrición… Son muy atentos para todos estos temas. Creo que eso repercute en los jóvenes, y en los no tan jóvenes también, que los ven y que se dan cuenta que en una de las mejores ligas del mundo, como lo es la liga española, hay hábitos que tenemos que aprender. No quiero decir que no lo hagamos, pero tal vez ellos lo hacen de forma más constante. Nos ayuden a generar, insisto, esos buenos hábitos, esa cultura nos tiene muy contentos también”, afirmó el presidente de Rayados.