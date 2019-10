81' Gol del Valencia. Marcó Rubén Sobrino de cabeza después de un gran lanzamiento de falta lateral de Parejo, que acababa de recibir una falta de Chicharito. Empata el Valencia a falta de unos 10 minutos para la conclusión del encuentro.

65' 20 minutos transcurridos de la segunda mitad en Mestalla con el Sevilla que salió del descanso mejor plantado que su rival. El Valencia no da demasiados síntomas de poder certificar una reacción aunque todavía quedan muchos minutos. El partido está siendo muy accidentado, con muchas interrupciones desde el inicio y varios sustos como el de Escudero en la primera mitad o el que acaba de dar Gabriel, que pidió que entrasen las asistencias por un golpe en el abdomen. Los de Lopetegui continúan mandando en el marcador, y ahora también en el juego, aunque sin demasiado peligro de cara a portería.

46' Comienza la segunda parte en Mestalla, sin cambios, y con ambos equipos con la firme convicción de llevarse los tres puntos en un partido muy importante para ambos. El Valencia querrá darle la vuelta al tanto de Ocampos después de que el argentino abriese la lata poco antes de acabar el primer periodo. En el Sevilla ya calientan Pozo, De Jong y Franco Vázquez, que podrían entrar durante los segundos 45 minutos.

Los hombres de Lopetegui darían un paso de gigante si consiguiesen llevarse los tres puntos de un estadio tan complicado como es el de Mestalla.

DESCANSO Se llega al final de los primeros cuarenta y cinco minutos después de una primera mitad con muchísimas interrupciones y con pocas ocasiones. En concreto, el único disparo de la primera parte entre los palos acabó convirtiéndose en el único gol del encuentro.

Gana el Sevilla de momento en Mestalla gracias a Ocampos, aunque se espera un segunda parte de muchísima intensidad.

48+' ¡GOL del Sevilla! Se adelanta el conjunto hispalense en el descuento de la primera mitad después de una jugada en la que centró Fernando y llegó Ocampos desde atrás para culminar con un disparo desde dentro del área ante la pasividad de la defensa valencianista.

28' Se llevan a Escudero del campo después de sufrir un duro golpe contra su compañero Diego Carlos. El lateral izquierdo sevillista fue empujado ligeramente por Carlos Soler e impactó duramente contra el central brasileño con la mala fortuna de sufrir un durísimo impacto. Entró en el campo Gudelj y Koundé pasa a ocupar la posición de lateral izquierdo.

20' Partido disputado en los primeros minutos en Valencia, donde el conjunto local parece haber dado un paso hacia adelante en los últimos diez minutos ya que el Sevilla no está consiguiendo parar las internadas por las bandas. La presión valencianista a la salida del balón del cuadro de Lopetegui está haciendo daño y aún no encuentran los sevillistas la manera de salir con la pelota jugada. El conjunto visitante tendrá que reaccionar si no quiere que se le complique el encuentro.

Tan sólo un par de ocasiones para ambos equipos, aunque ninguna de verdadero peligro, pero es el Valencia el que está creando más oportunidades en los últimos metros de cara a portería.

1' Arranca el partido en Mestalla con ambos equipos peleando por sacar algo positivo de un encuentro que se prevé más que intenso. El Valencia viene de dos partidos bastante flojos mientras que los hispalenses son la cara opuesta después de haber completado varios partidos con un alto ritmo. Julen Lopetegui y Albert Celades, grandes amigos, pelearán por unos tres puntos muy valiosos para ambos a pesar de mirar a diferentes objetivos actualmente.

El Sevilla buscará continuar con su racha de buenas sensaciones y juego después de unas semanas en las que Lopetegui parece haber dado con la tecla que buscaba desde el inicio de la competición.

Ya se conoce la alineación con la que el Sevilla saltará al césped de Mestalla

Por su parte, Albert Celades ha decidido que éstos sean los once futbolistas que representen al Valencia desde el incio

Nueva oportunidad la que tiene el cuadro hispalense para vencer en Mestalla después de siete años sin conseguir una victoria en Valencia en Liga, puesto que mención aparte tiene aquel recuerdo que quedará grabado en la memoria de cualquier aficionado nervionense, ese cabezazo de Mbia en Europa League. Además, el Valencia llega a este encuentro con las dolorosas bajas de Guedes, Rodrigo, Cheryshev y Gameiro, algo que merma bastante las opciones ofensivas de los locales.