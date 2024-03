Sergio Ramos, capitán del Sevilla en su cumpleaños

38 años cumple Sergio Ramos. El camero, que regresó a 'su' Sevilla el pasado 3 de septiembre, soplará las velas de la tarta en un día, curiosamente, muy importante para el club nervionense. La visita al Getafe supone un trascendental partido en la lucha por la permanencia, ya que tras la victoria del Cádiz los de Quique Sánchez Flores se sitúan a tres puntos del descenso.

El brazalete lo llevará el camero. Con la ausencia de Jesús Navas -cumple ciclo de tarjetas amarillas-, Sergio Ramos será el capitán general del Sevilla. Enfrente, el equipo de José Bordalás: un rival, siempre, muy incómodo.

Líder dentro y fuera

Sergio Ramos llega el primero y se marcha el último de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. La actitud del camero ha sorprendido mucho a todos los trabajadores del club nervionense. En apenas semanas se convirtió en el líder de un vestuario que, a su vez, ha ido perdiendo pesos pesados durante la temporada. Las salidas de Ivan Rakitic y Fernando Reges han 'ayudado' en cierta medida a esa importancia respecto a sus compañeros.

Siempre pegado a Óliver Torres, Sergio Ramos ha logrado erguirse como un ejemplo para los suyos y, además, un fijo para Quique Sánchez Flores.

Frente al Getafe, el camero será, salvo una grandísima sorpresa, titular... y portará el brazalete de capitán. Ante la ausencia de Jesús Navas, Sergio Ramos será el encargado de liderar al Sevilla en un partido que marcará la lucha por la permanencia, la cual, aunque no es lo que soñaba antes de regresar a Nervión, es igual de importante para su club en una situación muy delicada.

La duda de Badé

Según las cartas que ha ido mostrando Quique Sánchez Flores, su 'trío' de centrales favorito es el conformado por Kike Salas, Sergio Ramos y Loïc Badé. Los dos primeros apuntan a repetir titularidad en El Coliseum, aunque con el tercero en discordia aún hay dudas.

A principios de semana, informamos en Diario de Sevilla que Loïc Badé quería estar ante el Getafe. Él se sentía bien y, tras unas pruebas realizadas por los servicios médicos nervionenses el pasado miércoles, se reincorporó al trabajo en grupo. Los pasos se han ido cumpliendo hasta que el francés ha sido convocado por el técnico madrileño para el choque.

Sin embargo, el francés no estaba, al menos hasta antes de viajar, del todo recuperado para disputar noventa minutos. Es por ello que resulta complicado verlo de titular, aunque las urgencias y la importancia del encuentro podría llevar a Quique Sánchez Flores a forzar al central. Como alternativas, Nemanja Gudelj aparece por la más natural, ya que el técnico, en sala de prensa, mostró una actitud reacia a cambiar el dibujo del equipo: "Mira, puede pasar y yo entiendo que se intenten buscar fórmulas, pero a mí me encantaría que el tiempo de las fórmulas fuera otro. O sea, nosotros estamos en medio de la guerra y en medio de la guerra deportiva en la que estamos metidos de enfrentarnos a equipos que están hechos, nosotros no estamos muy bien para probar. Nosotros ya hemos visto mucho Sevilla antes. Hemos visto con qué sistema se ha jugado, qué resultados ha tenido, cómo han encajado los goles, cuándo se abierto y cuándo no. Cuándo se abre el equipo y por qué, cuándo rinde y cuándo rinde mejor también por qué. Entonces al final, si fuera tan sencillo como eso, ya habríamos explorado esa posibilidad".