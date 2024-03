Quique Sánchez Flores descarta a cinco jugadores para el Getafe - Sevilla

El Sevilla, tras completar la última sesión de entrenamiento de la semana durante la mañana del viernes, ha ofrecido la lista de 23 jugadores que estarán presentes en la capital de España. Los de Quique Sánchez Flores, con una baja -por sanción- y cinco descartes, ya están rumbo a Getafe para un trascendental partido de cara a la lucha por la permanencia.

Entre los futbolistas que se quedarán en tierra, son novedades Hannibal Mejbri o Marcao, quienes no están disfrutando de minutos -ni cantidad, ni calidad- bajo las órdenes de Quique Sánchez Flores. La otra cara de la convocatoria del técnico madrileño está en los jugadores que regresan: hasta tres.

📋 Lista de 23 para el #GetafeSevillaFC. ⚪️🔴#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 29, 2024

Un sancionado y cinco descartes

Quique Sánchez Flores, por primera vez desde que llegó al banquillo del Sevilla, tiene a su disposición a todos los jugadores de la plantilla -a excepción de Jesús Navas, quien cumple ciclo de tarjetas amarillas-. El técnico madrileño ha mostrado su agrado por este aspecto en rueda de prensa, aunque la nota negativa de esta cuestión la ponen aquellos jugadores que se tienen que quedar fuera para dejar hueco.

En total, hasta cinco descartes. Rafa Mir, Adnan Januzaj, Marcao, Hannibal Mejbri y Mariano Díaz no estarán en el Getafe - Sevilla, todos por decisión técnica. Ninguno de ellos está lesionado ni sancionado. Entre ellos, destaca el nombre del tunecino, quien, tras su titularidad ante la Real Sociedad el pasado 2 de marzo, no ha vuelto a disputar minutos. Una situación muy complicada... y otro fichaje de Víctor Orta que no está entrando en los planes de Quique Sánchez Flores.

Tres regresos

La parte positiva de la convocatoria de Quique Sánchez Flores reside en los regresos. Hasta tres futbolistas vuelven a la convocatoria del Sevilla: Loïc Badé, Lucien Agoumé y Alejo Véliz. El primero de ellos, el central, lo hace tras recortar plazos en su recuperación, mientras que su compatriota vuelve después de más de un mes -ante el Rayo Vallecano, el pasado 5 de febrero, fue su último partido- sin aparecer en las listas por una lesión en el cuádriceps.

El argentino, por su parte, vuelve a la convocatoria tras quedarse fuera ante el Celta de Vigo. Una incorporación a la lista que, de momento, no se está traduciendo en minutos, ya que apenas ha disputado 23 desde que recaló en el Sevilla el pasado mercado invernal. Otro fichaje de Víctor Orta que no le encaja a Quique Sánchez Flores.