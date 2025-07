El Sevilla afronta una sesión de entrenamiento marcada por cinco nombres propios

Nueva mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, nuevo entrenamiento de un Sevilla Fútbol Club que se encuentra en la recta final del duelo frente al Olympique de Marsella. La sesión de este jueves, penúltima antes del duelo en el Velódrome ante el combinado galo, ha contado con varios nombres propios que resaltan en la actualidad sevillista. Loïc Badé engrosó el pasado miércoles la lista de bajas del cuadro hispalense para este tramo final de pretemporada, aunque se espera su presencia para el inicio de LaLiga. Un caso similar es el de Alfon González, que cayó lesionado contra el Sunderland y ya realiza trabajo sobre el césped para estar lo antes posible a las órdenes de Matías Almeyda. Aunque aún se desconoce la lista, el argentino no podrá contar, además de con los jugadores ya mencionados, con Tanguy Nianzou, Joan Jordán e Isaac Romero.

Marcao, que parece estar este año más integrado que nunca, se sigue consolidando como capitán blanquirrojo. Su buena actuación frente al Schalke 04 le ha servido para ganarse algunos elogios de la parroquia sevillista, reticente eso sí hasta que el zaguero no demuestre que esta temporada será la buena. El brasileño ha mantenido una charla con Guido Bonini, preparador físico del conjunto blanquirrojo, durante el calentamiento de este jueves. Pese a parecer un gesto sin trascendencia, se hace raro ver al central tan integrado en una plantilla de la que parecía fuera hasta hace unas semanas.

La charla entre Marcao y Bonini: capitán y teniente

Posibles salidas y el 90% de Agoumé

El Sevilla Fútbol Club se hizo este miércoles con el 40% de Lucien Agoumé, pagando cuatro millones de euros al Inter de Milán. Tras una buena temporada, especialmente el último tramo, el combinado blanquirrojo decidió apostar por el centrocampista galo que ha brillado también en la selección francesa sub 21 durante el europeo de este verano. A esto hay que sumar las opciones que se plantean desde la Premier League, donde varios equipos han mostrado su interés por un jugador que ha demsotrado en varias ocasiones su compromiso con la entidad hispalense, desoyendo los cantos de sirena procedente de Inglaterra,

En el otro lado de la moneda encontramos a Juanlu Sánchez y Rafa Mir. El quinteño, ahora sí, parece que firmará por el Nápoles. Los italianos se acercan a las pretensiones del Sevilla, 20 millones de euros, tras haber vendido a Víctor Osimhen al Galatasaray por 75 millones. Mientras tanto, el ariete murciano no parece dispuesto a abandonar la capital andaluza pese a los distintos intereses que lo rodean. Desestimada la propuesta del Botafogo, Mir tiene claro de momento que no se marcharán del club blanquirrojo si no es cobrando lo que se le debe.