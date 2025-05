El Sevilla FC confirma la lesión de Djibril Sow: qué tiene y cuánto tiempo podría estar de baja

El Sevilla Fútbol Club sigue preparando su choque del próximo sábado frente al Celta de Vigo. Los de Joaquín Caparrós saben que se acaba el tiempo si quieren certificar la permanencia, algo que parece haberse convertido en misión imposible estas últimas semanas. Después de siete jornadas consecutivas sin ganar, cuatro derrotas y tres empates, los hispalenses están entre la espada y la pared en el tramo final de una temporada que se ha ido complicando con el paso de las semanas. Para colmo la enfermería no se vacía, y a los cuatro jugadores que, en teoría, no podrán disputar un partido más de aquí a final de temporada, se les ha unido una nueva baja.

Djibril Sow no entrenó el pasado miércoles con el Sevilla, y las alarmas comenzaron a encenderse. El mediocentro, que ya se ausentó la pasada semana por unas molestias en la zona del tendón de Aquiles, tampoco ha estado este jueves con el resto del grupo y es duda para el choque en tierras gallegas. Sin él, Caparrós pierde a uno de los puntales en el centro del campo, aunque la recuperación de Suso desde que el utrerano se hiciera con el mando del vestuario invita a pensar que podría acompañar a Agoumé en la sala de máquinas.

Caparrós sonríe mientras Sow sale a la carrera del tradicional pasillito de sus compañeros. / Antonio Pizarro

Cuanto antes

Según ha informado el Sevilla Fútbol Club a través de sus medios oficiales, Djibril Sow sufre una tendinopatía aquiliana en el pie derecho, por lo que se encuentra realizando trabajo al margen del grupo para recuperar sensaciones. Pese a no haber tiempo de baja estimado, en el seno de la entidad hispalense confían en que el mediocentro pueda estar lo antes posible a las órdenes de Joaquín Caparrós, y no se descarta su presencia en el choque del próximo martes frente a la Unión Deportiva Las Palmas, un encuentro que, de no sacar nada de Balaídos, ya sí que podría ser considerado como una final.

Cabe recordar que el mediocentro sufrió unas dolencias en la misma zona entre 2023 y 2024. Cuando el Sevilla aún era equipo de Champions, tras conseguir la UEFA Europa League aquella primavera en Budapest, Sow confesó en una entrevista que "desde noviembre hasta finales de enero he estado jugando con dolor en el tendón de Aquiles. Tuve que tirar hacia adelante, pero estoy feliz por haberlo hecho porque el equipo estaba mal", demostrando su compromiso con una entidad que apostó por él tras su buen rendimiento en Alemania.

Djibril Sow sigue un balón durante un rondo junto a Marcao. / Sevilla FC

El centro del campo sevillista, al que le falta Albert Sambi Lokonga, se ha convertido en dominio de un Lucien Agoumé cuyo rendimiento ha ido de menos a más en este curso. El francés está siendo de lo más potable en los últimos partidos del conjunto blanquirrojo, aunque es cierto que la irregularidad debido a las lesiones no ha permitido al suizo demostrar su auténtico potencial en Nervión. En el Sevilla se confía en que Sow regrese con el grupo cuanto antes, ya que su presencia se antoja primordial para afrontar este final de temporada no apto para cardíacos.