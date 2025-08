Sevilla FC: Lukebakio, en la recámara del Milán

El Sevilla sigue inmerso en la interminable operación por Juanlu, que suma un nuevo capítulo con un inesperado giro de guion. El Wolves se ha posicionado en las últimas horas para hacerse con sus servicios y llegando a las pretensiones económicas que pide Antonio Cordón. Algo que ocurre después de que el Nápoles lleve más de un mes negociando con el club nervionense e incluso ya tenía un acuerdo con el jugador.

Mientras que se espera que esa salida se concrete (importante para desbloquear las inscripciones), aparece el nombre de Dodi Lukebakio como posible venta. El belga es uno de los mayores activos del club, junto a Loïc Badé. El periodista Sacha Tavolieri, especialista en el mercado de fichajes, ha informado que el Milan contempla a Lukebakio como una opción si finalmente se produce la salida de uno de sus extremos derechos. Ese jugador podría ser Samu Chukwueze, ex de LaLiga tras su paso por el Villarreal. Desde Italia señalan que el nigeriano tiene mercado en la Premier League, donde el Milan ya rechazó una oferta del Fulham. Además, el fútbol turco se presenta como otra alternativa, con el Besiktas y el Fenerbahçe como posibles destinos para el extremo de 26 años.

Otro factor que podría facilitar la llegada de Lukebakio al conjunto rossonero es su nuevo agente, Fali Ramadani, quien mantiene una estrecha relación con Igli Tare, nuevo director deportivo del club milanista, y uno de los artífices del fichaje de Luka Modric.

No obstante, reforzar esa posición no es la principal prioridad del Milan, que antes necesita incorporar un lateral derecho, con Jashari en su radar, además de un central y un delantero. Cabe recordar que el club italiano ya mostró interés en Lukebakio en el pasado mercado de invierno, aunque entonces no se llegó a un acuerdo.

La postura de Lukebakio

El jugador del Sevilla ha trasladado al club su deseo de continuar, con la ambición de convertirse en una pieza importante para Matías Almeyda. Lukebakio es consciente de que esta temporada será clave de cara al Mundial, y sabe que un buen rendimiento en Nervión podría abrirle las puertas a la titularidad de la selección, después de perder importancia en el esquema de Domenico Tedesco en los últimos partidos.

Según Transfermarkt, el extremo tiene un valor de mercado de 20 millones de euros, aunque en la dirección deportiva del Sevilla podrían considerar una oferta cercana a los 25 millones, ya que a situación del club tan mermada lo exige, a pesar de que el deseo prioritario del jugador es triunfar en el conjunto sevillista.