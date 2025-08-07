El Sevilla, pese al marasmo que sufre en su planificación deportiva, sigue avanzando en otros campos siguiendo la directriz de internacionalización del club que va en el programa de gobierno, tan discutido, que lleva el consejo de administración presidido por José María del Nido Carrasco. En ese contexto, este jueves presentó el acuerdo que ha suscrito con la ciudad china de Shijiazhuang para promocionar allí el fútbol.

El club hispalense se ha comprometido a ayudar al desarrollo del fútbol en la citada localidad china, de casi 11 millones de habitantes. Se trata de un acuerdo enmarcado en la reciente visita institucional de una delegación de Shijiazhuang a Sevilla. Los emisarios chinos se reunieron en Sevilla con representantes de importantes instituciones hispalenses. Entre estas reuniones estuvo la que vio nacer este acuerdo de colaboración firmado por el presidente del Sevilla y el vicealcalde de Shijiazhuang, Li Ruifeng.

Este acuerdo simboliza la voluntad mutua de fortalecer los lazos deportivos, culturales y formativos entre ambas ciudades, así como la trascendencia internacional del Sevilla, que permanece indeleble pese a la crisis institucional actual. El gobierno de Shijiazhuang desea impulsar el fútbol de la mano de los principales clubes de Europa, siendo el Sevilla uno de los más ilustres.

Este acuerdo contempla líneas de trabajo conjunto en áreas como la formación de jóvenes talentos, intercambios técnicos y deportivos, así como la creación de programas de desarrollo futbolístico en Shijiazhuang, basados en la experiencia y metodología del club sevillista. El Sevilla FC aportará su conocimiento en áreas clave como la cantera, el entrenamiento de entrenadores y la gestión de academias, siempre adaptado al contexto chino.

La delegación oficial de la citada ciudad asiática visitó el Ramón Sánchez-Pizjuán y allí quedó lacrada esta alianza con la que el Sevilla refuerza su compromiso con la internacionalización del club y su papel como embajador del fútbol español en el mundo. Y la ciudad de Shijiazhuang da un paso firme hacia el desarrollo de un ecosistema deportivo moderno y de calidad, con el fútbol como eje central.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto más amplio de cooperación entre Sevilla y Shijiazhuang, promovido por el Centro de Cultura China en Sevilla, que actúa como puente institucional y empresarial entre España y China desde hace más de 25 años.