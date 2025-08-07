20 minutos de charla de Matías Almeyda en una sesión marcada por el calor y dos regresos

Tras una sesión marcada por la lesión de Ramón Martínez, el Sevilla Fútbol Club afrontaba este jueves el segundo entrenamiento de la semana con la mente puesta en el choque del próximo domingo. Los blanquirrojos se medirán al Toulouse FC en tierras francesas, en el que será el último duelo de la pretemporada para que Matías Almeyda termine de ajustar las piezas para el estreno liguero en el Nuevo San Mamés. El técnico argentino ha sido el principal protagonista en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con una charla de 20 minutos a la plantilla, algo inusual en el día a día del combinado nervionense.

La nota positiva ha sido el regreso de Peque junto al grupo. El catalán, que se ausentó este miércoles por gestión de cargas, ya es uno más y se espera su presencia en el duelo del domingo. Sin embargo, la sorpresa ha sido la vuelta de Leandro Antonetti junto al primer equipo tras casi dos semanas en dinámica de filial. Los que no estarán seguro serán Loïc Badé, Chidera Ejuke, Tanguy Nianzou y Joan Jordán, además del ya mencionado Ramón Martínez. Esta situación deja la defensa sevillista cogida con pinzas al haber tres centrales lesionados, teniendo en cuenta además que Marcao acaba de regresar con sus compañeros tras superar sus molestias. Isaac Romero debería entrar ya en los planes del entrenador sevillista, siendo duda la presencia de Juanlu Sánchez debido a su, parece que interminable, traspaso al Nápoles.

/ Sevilla FC

El calor sigue siendo un acompañante habitual en las sesiones de entrenamiento del Sevilla Fútbol Club. Sin pretemporada lejos de la capital hispalense, más allá de todos los amistosos a excepción del Trofeo Antonio Puerta que se disputó el pasado lunes en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, las altas temperaturas han asolado a la plantilla durante el mes de pretemporada que se cumplió, precisamente, este mismo miércoles.

Casi nada ha cambiado desde entonces. Alfon González lleva a las órdenes de Matías Almeyda desde el primer día, siendo Gabriel Suazo la única incorporación de Antonio Cordón durante el mercado de fichajes. El director deportivo sevillista está siendo muy criticado por la hinchada blanquirroja debido a su aparente inactividad. Sin embargo, la poca solvencia económica de un club que hasta hace poco era referente en Europa impide tanto la inscripción de jugadores como realizar incorporaciones. Se espera que la salida de Juanlu, que ha entrenado con total normalidad, desatasque esta ventana de traspasos, vital para el futuro del conjunto nervionense.