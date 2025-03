Un Sevilla sin ninguna defensa ante el Athletic (0-1)

Yeray cabecea absolutamente en solitario el 0-1 ante la mirada de Agoumé y Akor Adams, que no lo defienden.

Sevilla/Nueva frustración para un Sevilla incapaz de regalarle dos alegrías consecutivas a los suyos. Los blancos cayeron contra el Athletic en la recta final sin ningún tipo de defensa. No la merecieron a la hora de la valoración de su fútbol durante los 97 minutos que se contabilizaron durante los dos periodos, ni tampoco la tuvieron el cómodo cabezazo en solitario de Yeray Álvarez que acabó de decidirlo todo en plena recta final.

Porque la posición de José Ángel y Juanlu cuando se produce el lanzamiento de la falta que había regalado Agoumé por parte de Álex Berenguer es indigna de futbolistas de la Primera División del fútbol español. Ambos, los dos, estaban más de un metro por detrás de la línea que habían trazado el resto de los jugadores de vestido de blanco para tratar de proteger a Nyland. ¿El resultado? El lógico, cualquier atacante que buscar el cabezazo de la falta se iba a quedar absolutamente solo. Si, además, tampoco había ningún zaguero que llegara para despejar el balón, pues cero a uno y otro partido más perdido en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Por eso este Sevilla ni tiene la más mínima defensa posible ni tampoco cuenta con zagueros que sepan proteger de manera fiable a su portero. El resultado fue una nueva decepción, otra más, en un estadio donde los anfitriones no ganan desde el día que se despidió Jesús Navas. Aquello fue en el año 2024 y, desde luego, parece que fue ya en otro tiempo.

Afortunadamente para este Sevilla, su casillero no miente y muestra ya 36 puntos sumados en las 28 jornadas que se llevan contabilizadas en el Campeonato Nacional de Liga. Sólo eso permite otear el horizonte con cierta tranquilidad, al menos en lo referente a la posibilidad de un batacazo aún mayor, porque lo que tiene que ver con aspirar a cotas más sugerentes se acerca a la categoría de lo milagroso a la vista del nivel de la plantilla confeccionada por Víctor Orta y por José María del Nido Carrasco.

La debacle sería ésa, la posibilidad de un descenso por mucho que algunos quieran pregonar que la plantilla no es tan endeble como parece. Pero la realidad se encarga de golpear a esos biempensantes con dureza. En el momento que pregonan que el nivel de los futbolistas que defienden la fe balompédica radicada en Nervión es más elevado de lo que casi todos analizan, pues golpetazo de cruda realidad para encargarse de devolverlos a la amargura de sufrir a unos futbolistas, salvo algunas contadas excepciones, tan limitaditos.

El Sevilla-Athletic Club fue el más fiel ejemplo de ello. Xavi García Pimienta partió con los mismos futbolistas con los que sacó el triunfo en San Sebastián ante la Real Sociedad, pero esta vez no iba a contar con la misma seguridad. Una cosa es jugar fuera de casa, sin muchas obligaciones ofensivas, y otra bien diferente es verse obligado a proponer cosas para hacer dudar, al menos, al adversario.

Los sevillistas no tuvieron ni un solo acercamiento con peligro hasta Unai Simón a lo largo de todo el primer periodo. Alguna internada de Ejuke para acabar dejándose caer en dos ocasiones de forma lastimosa, sobre todo por la escasa ambición de no haber terminado las jugadas, un disparo fácil de Saúl Ñíguez tras un buen pase atrás de Sow que sacó Yeray tirándose al césped (17’) y otro tiro de Ejuke desviado en una buena contra tras toques bajo presión (36’).

Sólo eso. Tampoco es que el Athletic, que dejó a muchos de sus titulares descansando, entre ellos Nico Williams, su mejor futbolista, hiciera mucho más. Eso también es cierto, aunque sí tuvo dos claras para haberse adelantado en el marcador. En la primera Álex Berenguer disparó al larguero después de tocar el balón Nyland con la mano fuera de su área en una acción en la que pudo haber falta de Iñaki Williams (11’). En la segunda, Saúl Ñíguez hizo un inocente penalti al tocar con la mano un balón sin peligro, aunque queda la duda de si le dio de cabeza Agoumé. Nyland le hizo un paradón a Vesga en el lanzamiento desde los once metros (48’) y permitió que al intermedio se llegara con el cero a cero.

Si alguien tenía alguna remota esperanza de que el juego del Sevilla fuera creciendo a partir de esa circunstancia, se equivocaba. García Pimienta dejó en el vestuario a Saúl Ñíguez y colocó en su lugar a Lokonga, pero todo se iba a limitar a algunos uys y, sobre todo, una ocasión clarísima de Ejuke en la que el nigeriano estrelló el balón en Unai Simón cuando Lukébakio lo había dejado absolutamente solo delante del guardameta (56’). Lo demás fue un disparo de Lukébakio (47’), un lanzamiento por sorpresa de José Ángel que también detuvo el portero internacional (58’) y mal tiro de Sow tras una internada de Vargas (71’).

Ahí acabó todo para el Sevilla, pese a que García Pimienta esta vez sí trataba de buscar soluciones en su banquillo, aunque con el nivel mostrado por Akor Adams en los minutos que tuvo... Nyland, en cambio, le hizo una buena parada a Nico Williams (74’), después un paradón salvador a Iñaki Williams (82’) y nada pudo hacer cuando sus defensas, sobre todo los despistados José Ángel y Juanlu al romper el fuera de juego, lo dejaron vendido ante Yeray.

El Sevilla, pese al intento final en una pelota a la que no llegó Vargas en un centro de Lukébakio (88’), había vuelto a perder ante los suyos. No es una excepción, es ya casi la norma y tampoco le puede extrañar a nadie respecto a un equipo que no tiene defensa, ni en los papeles ni tampoco en el campo.