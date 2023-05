El show de don Mourinho y los presupuestos de Sevilla y Roma

Llegó apenas unos minutos antes a Budapest y comparecía en la atestada rueda de prensa del Puskas Arena con una amplia sonrisa en su rostro, pero también con su condición asumida de showman, de protagonista absoluto de todo. Se llama José Mourinho y llega a Hungría reivindicando el nivel de los suyos y su capacidad para ganar el título en la final. "¿El Sevilla menos presupuesto que la Roma? Yo creo que esos datos deben estar equivocados, cómo van a ganar futbolistas del B de la Roma, como decís en España, más que Coco Lamela, Montiel o En-Nesyri. O están muy mal pagados o no puede ser así".

El entranador portugués siempre se mostró afable durante la rueda de prensa y reivindicó el papel de la Roma durante toda la competición: "El trayecto es largo, cierto, es diferente al de nuestro adversario, que viene desde la Champions y es cierto que lo merecemos. Merecemos jugar esta final y deseamos jugar esta final. Hemos trabajado en estos tres últimos días para estar en condiciones de disputar este título".

Llega la pregunta de un periodista sevillano sobre esas variables que se pueden cuantificar como la experiencia en las finales, el presupuesto o la comparación entre Mendilibar y él. Mourinho entonces sonríe aún más y muestra su mayor cara de comunicador. "¿Es verdad que es más alto el presupuesto de la Roma?", le pregunta al periodista. "Es curioso porque con los jugadores que el Sevilla tiene, si el presupuesto es más alto, es que ganan poco. Tenemos niños que jugaban el año pasado en el B. Si ganan más que Coco Lamela, Montiel o En-Nesyri es porque están mal pagados. Yo he tenido la experiencia de jugar en Europa, pero son dos entrenadores de la misma generación, con los mismos pelos blancos y estamos los dos en una situación muy parecida. Ellos tienen más edad, más experiencia, más finales, pero no llegan sin nada, tenemos dos años de trabajo juntos, 30 partidos de Europa acumulados en dos años y no somos angelitos que llegamos allí mañana".

Le preguntan los medios italianos sobre el tiempo de preparación para esta final. "Creo que no hemos contado con poco tiempo, hemos jugado partidos del campeonato en los cuartos, semifinales, final, no tenemos tiempo de recuperar, pero en los dos últimos partidos mientras menos estén en el campo menos será la preparación. Pienso que la historia no juega y mi colega piensa diverso. Piensa que el Sevilla es favorito porque la historia lo dice así, pero pienso que la historia no cuenta, para ellos es jugar algo corriente, para nosotros es algo extraordinario. Para nosotros es histórico, pero cuando la partida se inicie estaremos ahí y estaremos preparados".

Mourinho no cesa de defender a sus futbolistas y los compara con los del Sevilla. "Son todos profesionales de mucha calidad, incluido el joven Manu Bueno, tienen 26 grandes profesionales, pero no conocen a los míos, no conocen de lo que son capaces los míos como grupo y los míos van a salir a jugar".

¿Ganará en la Roma los títulos que no pudo ganar en el Tottenham? En Roma no me echaron antes de la final, pero en el Tottenham me echaron antes de la final en Wembley...".

Comentan que es la última pregunta, Mourinho se marcha rápido, pero todos los periodistas italianos gritan preguntándole sobre Dybala y su presencia en la final. Mourinho se para en la puerta de salida de la sala de prensa, sonríe con ganas y larga la sentencia que no se cree ni él: "Para 20 minutinis, para 30 minutinis sí estará Dybala".