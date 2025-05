Suso confirma que no seguirá en el Sevilla: "Éste es mi último año"

Sevilla/El Sevilla sumó una victoria de alto valor, que le acerca a la permanencia, aunque no la certifica aún. Los de Nervión volvieron a ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el primer triunfo en casa del 2025. Suso se mostró "muy contento" tras el pitido final por estos tres puntos.

"Lo hemos pasado muy mal estos meses. No nos lo mereciamos, ni nosotros ni la afición", indicó el gaditano en los micrófonos de DAZN. El jugador admitió que la "temporada ha sido mala, las cosas no salen bien, aunque expresó que en el encuentro de hoy "hay que estar orgullososo por el trabajo del equipo".

Suso se despedirá del Ramón Sánchez-Pizjuán este próximo domingo donde recibirán al Real Madrid, ya que ha confirmado un secreto a voces; se marchará del Sevilla a final de temporada. "Éste es mi último año, los ciclos a veces se tienen que cerrar. He estado trabajando bien para cuando el equipo me ha necesitado. Hemos tenido tres años muy bonitos y dos malos, pero yo siempre he intentado dar lo máximo por este equipo", expusó.

"Le he pedido un poquito a la afición y ellos han respondido como siempre han estado. Han empezado ganando el partido. Yo sé que a ellos le gusta mucho estas cosas. Estamos aconstumbrados a jugar final, y hoy quieras o no era una final, de otro tipo, pero lo era. Yo sabía que ellos iban a responder como siempre lo han hecho estos años", dijó el gaditano tras su mensaje el lunes por la noche movilizando a la afición para que inundará Nervión de color rojo, al igual que sucedió hace dos años en las semifinales de la Europa League.

En cuanto a la figura de Joaquín Caparró se mostró también "muy contento por él". "Yo le he dicho que ha recogido un pastelito, porque aquí tenía mucho que perder, él ha sido valiente, así que me alegro mucho por él", concluyó.