Una planificación tras las bambalinas

La hoja de ruta es trabajar de puertas para adentro y presentar un discurso de concentración máxima para certificar el objetivo. Un objetivo que puede decirse que prácticamente es un hecho. Ya se comentó que el calendario del Cádiz en el mes de abril es aterrador y los 9 puntos que tiene el Sevilla de ventaja forman un mullido colchón.

Pero los dirigentes, con asuntos espinosos que tratar, como el futuro de Quique Sánchez Flores, Sergio Ramos, Jesús Navas e Isaac, evitan que sus palabras los comprometa. Pero hay una diferencia entre los casos del entrenador y los dos capitanes. Quique tiene contrato y que no continuase la temporada que viene sería por medio de una rescisión unilateral, un despido en el caso de que fuera el club el que decidiera cortar la relación laboral acogiéndose a una cláusula que abarataría ese despido si el equipo queda por debajo del décimo puesto. “No estamos abordando ninguna situación individual de nadie. Hasta que no tengamos la tranquilidad absoluta, no es momento de hablar ni de Quique, ni de Sergio Ramos, ni de Jesús Navas, ni de Isaac Romero. Estamos muy contentos con Quique. Cogió al equipo en una situación complicada, confiamos en él, los números son incuestionables, pero queremos tener la tranquilidad absoluta”, decía José María del Nido Carrasco en varias emisoras de radio durante su recorrido por las casetas de varios medios de comunicación en la Feria después de una visita oficial al Ayuntamiento.

Acompañado de su antecesor y vicepresidente, José Castro, el máximo dirigente insistió en que el proyecto para la próxima temporada se pondrá en marcha cuando se consiga la salvación matemática y reforzó la figura de Víctor Orta, aprovechando para devolverle el palo a Monchi después de que éste lanzara una pullita en un mensaje de apoyo a Fernando Navarro y Emilio de Dios tras el despido de ambos. “Víctor está pagando los platos rotos de un proyecto que ha heredado con 36 jugadores en el mercado de verano de esta temporada que hemos iniciado”, dijo, pero negó que se esta reflexión fuese un dardo al gaditano.

“No es ningún tirito a nadie. Es una realidad. Llegó, le dijimos que había 36 jugadores, que diseñara una plantilla y que intentemos dejarla en 20 ó 22 jugadores. Hay jugadores que, por lo que sea, no han rendido nada en Sevilla, independientemente de que fueran buenos o malos. Pero que no ha empezado un proyecto de cero. Yo creo que él está haciendo un trabajo magnífico dentro de sus posibilidades. Yo no me he querido referir a nadie del pasado, ni mucho menos, pero a Víctor hay que darle un margen”, decía Del Nido Carrasco.

El presidente está viviendo su primera Feria en el cargo y los dos últimos triunfos han sido un respiro. “Cuando fuimos a Getafe, estábamos tres puntos por encima del Cádiz, la situación era diferente. Ahora estamos más tranquilos, pero tenemos que seguir teniendo la misma humildad, centrarnos en el partido del Mallorca y seguir trabajando y consiguiendo buenos resultados que nos permitan ejecutar la hoja de ruta de la próxima temporada, que está marcada aunque pendiente, como digo, de empezar a ejecutarla”.

Del Nido Carrasco sueña con que vuelvan los buenos tiempos. “Abril y mayo siempre coincide con que se cumpla alguna efeméride de alguna final. En las fiestas primaverales el Sevilla siempre ha disputado cosas en los últimos 17 años. Es cierto que los resultados deportivos están siendo malos y la temporada está siendo dura”.

El abogado sevillano recuerda que “cuando llegó Quique el equipo estaba en una situación muy debilitada que no le gusta a ningún sevillista, a mí el primero. Seguiremos trabajando para que en el momento en que esa tranquilidad sea definitiva, abordemos un proyecto en el que es obvio que nos van a faltar los ingresos de la Champions, pero vamos a volver al modelo exitoso de los últimos años en el que hemos sido capaces de hacer más con menos, apostar por la cantera y por jugadores más desconocidos. Tendremos un Sevilla igual de ambicioso que en los últimos años. El desvío de los dos últimos años nos ha hecho que nos apartemos de un camino que retomaremos este verano”, prometió el presidente en su paseo institucional por el recinto ferial.