Del Nido defiende a Orta y le lanza una indirecta a Monchi: "Está pagando los platos rotos de un proyecto heredado"

El Sevilla venció en Gran Canaria y abrió un colchón de nueve puntos sobre el Cádiz, el equipo que marca el descenso, pero nada está ya hecho. Tampoco arreglado, al menos, con una afición que reparte esfuerzos para animar a los suyos... y también criticar la situación actual de la entidad hispalense.

Dos de las personas más cuestionadas en el Sevilla del presente son José María del Nido Carrasco y Víctor Orta. Un tándem muy criticado desde el inicio, con una alta cota de reprimendas por parte de las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán: la contratación de Diego Alonso. El primero de ellos, el presidente de la entidad, ha hablado sobre el segundo, el director deportivo, en los micrófonos de Libre y Directo, en las clásicas emisiones desde la caseta de La SER en la Feria.

Del halago al dardo

José María del Nido Carrasco, obviamente, fue cuestionado por la continuidad de varios hombres de renombre en el actual Sevilla. Aseguró que "hasta que el Sevilla no tenga la tranquilidad absoluta, no es momento de hablar ni de Quique Sánchez Flores, ni de Sergio Ramos, ni de Jesús Navas, ni de Isaac Romero. Estamos muy contentos con todos ellos, pero ahora mismo, lo primero, la tranquilidad del Sevilla y a partir de ahí, como digo, la hoja de ruta que está ya marcada, empezaremos a ejecutar".

Sin embargo, al ser cuestionado por Víctor Orta, fue claro y conciso: "200% seguro". Continuó hablando y dejó una clara indirecta hacia el trabajo de Monchi en su última etapa como director deportivo del Sevilla: "Víctor está pagando los platos rotos de un proyecto deportivo que ha heredado, como digo, con 36 jugadores en el mercado de verano de esta temporada que hemos iniciado".

Tras estas declaraciones, evidentemente fue repreguntado sobre esa afirmación: "No es ningún tirito a nadie. Es una realidad". "Llegó, le dijimos 'Hay 36 jugadores, diseña una plantilla, que intentemos quedarnos 20 o 22 jugadores". Al final, buenos o malos jugadores... hay buenos y malos rendimientos. Y hay jugadores que, por lo que sea, no han rendido nada en Sevilla, independientemente de que fueran buenos o malos. Pero que no ha empezado un proyecto de cero. Entonces, yo creo que él está haciendo un trabajo magnífico dentro de sus posibilidades. Yo no me he querido referir a nadie del pasado, ni mucho menos, pero a Víctor hay que darle un margen".