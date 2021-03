Una vuelta de tuerca al sistema defensivo

El fútbol es el presente. Eso es lo que dice la ley de este deporte en lo que se refiere al funcionamiento de un equipo y es lo que trata de llevar a cabo Julen Lopetegui en el día a día. Pero también desde otros estamentos hay que mirar al futuro y la dirección deportiva no puede pararse y debe realizar cíclicamente evaluaciones del momento actual y previsiones para el futuro más inmediato.

En este sentido hay algún aspecto de la plantilla que Monchi, junto con el técnico guipuzcoano, debe ir apuntalando, porque además ha sido una de las señas de identidad del proyecto que lideraba y lidera el ex seleccionador nacional.

El sistema defensivo goza de buena salud en la presente temporada. El Sevilla ha demostrado con sus resultados y un número muy alto de partidos con la portería a cero que es una de sus fortalezas, pero no es menos cierto también que quizá depende demasiado de jugadores determinados y que se resiente en cuanto sufre una baja de esos llamados jugadores clave.

Con lo puesto Fernando, con 34 años en julio, no soporta ya el exigente ritmo y Koundé y Diego Carlos ‘dependen’ del mercado

Figuras decorativas Con Rekik cumpliendo el trámite, Sergi Gómez, Gnagnon, Escudero y Aleix Vidal tienen un pie fuera el año que viene

Uno de ellos, fundamental –si no el que más– es Fernando Reges, un hombre ya veterano que empieza a dar señales inequívocas de no poder aguantar sin descanso el ritmo que hoy se exige con partidos cada tres o cuatro días a un nivel competitivo muy alto.

El brasileño cumple 34 años en julio y Lopetegui ya ha comprobado que no puede disponer de él tres partidos seguidos. Actualmente está apartado de la dinámica del equipo por una lesión en el pubis que le ha hecho perderse los dos últimos encuentros ante Elche y Valladolid. Volviendo un poco atrás, no estuvo muy afortunado en los dos partidos ante el Borussia Dortmund, en los que no fue capaz de soportar el ritmo frenético de las transiciones de los alemanes, que a la postre fue lo que le costó la clasificación al equipo que adiestra Lopetegui.

Fernando sigue sin poder entrenar con sus compañeros y la incógnita está en si podrá hacerlo a partir del lunes y estará disponible para la visita del Atlético, puesto que las prestaciones de su sustituto, Gudelj, no se han destapado en la presente temporada al nivel de la pasada y el serbio, salvo en Stamford Bridge ante el Chelsea, incluso se ha sentido más cómodo de central que como pivote por delante de la defensa.

Monchi debe estar dándole vueltas al asunto para dar con la fórmula de cubrir un puesto fundamental para el equilibrio de un equipo con vistas a la próxima temporada, en la que, si no se tuercen las cosas, el conjunto nervionense repetirá en una competición tan exigente como la Champions y en la que Fernando acumula nada más y nada menos que 64 partidos repartidos en sus estancias en el Oporto, en el Manchester City, en el Galatasaray y en el Sevilla.

Igualmente, en el centro de la defensa, hay varias cuestiones que entre Monchi y Lopetegui tendrán que discutir. Primero está por ver el futuro de Koundé, ya que su crecimiento en Europa lo ha colocado como uno de los nombres más apreciados del mercado. El pasado verano ya rechazó el Sevilla 55 millones por él, pero no se sabe qué ocurrirá en unos meses. Primero, si el club no tendrá más remedio que aceptar una oferta de ese tipo (hay que recordar la advertencia de José María Cruz sobre el descuadre de los presupuestos), y segundo, si no surge una oferta mayor, cercana ya a su cláusula de rescisión.

A menor escala, el mismo riesgo corre el Sevilla con Diego Carlos. Su nivel y su cotización (los penaltis cometidos le rebajan mucho) están un escalón por debajo de los del francés, pero también es cierto que puede decirse que ninguno de los dos tiene sustituto. De momento, las apariciones de Rekik no han dado más que para cumplir el trámite –aunque no ha desentonado– y la situación de Sergi Gómez y Gnagnon en los planes de Lopetegui de cara al futuro es más que comprometida, pues ambos fueron ya descartados por el técnico aunque al final se quedaran en la plantilla. Al catalán se le vio ayer en una charla con el entrenador como el día anterior hizo el técnico con el propio Diego Carlos.

¿Qué decir en los laterales?, ente los que sólo Acuña parece que tiene un sitio asegurado y garantiza continuidad, aunque también es un jugador castigado por las lesiones. Jesús Navas está y seguirá estando, pero tiene ya 35 años (36 en noviembre), y las lesiones crónicas empiezan a acecharlo. Escudero tiene los días contados y Aleix Vidal ha caído cuando parecía rebelarse contra su futuro tras quedarse casi de carambola.