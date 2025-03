10 hábitos diarios que aumentan tu felicidad, según la ciencia

Sevilla/¿Quieres ser más feliz? La felicidad no solo depende del dinero, lo material o unas vacaciones en la playa. De hecho, la ciencia ha identificado algunos hábitos que nos pueden ayudar a ser más felices y mantener un estado de bienestar duradero.

Aunque existen muchos consejos sobre cómo alcanzar la felicidad, no todos están respaldados por estudios científicos, pero varias investigaciones han identificado cosas de cotidianas que realmente pueden hacernos sentir mejor, reducir el estrés y aumentar nuestro bienestar emocional. En el Día Internacional de la Felicidad, veamos 10 hábitos diarios que te ayudarán a sentirte más feliz, según la ciencia.

1. Haz algo de ejercicio

El ejercicio no solo beneficia tu salud física, sino que también tiene un impacto positivo en tu salud mental. Un estudio citado en The Happiness Advantage, de Shawn Achor, encontró que las personas que combinaban ejercicio con su tratamiento contra la depresión tenían menor probabilidad de recaer en comparación con aquellas que solo usaban medicación. Con solo 7 minutos de ejercicio al día puedes notar una mejora en tu estado de ánimo y energía.

2. Dormir bien es crucial

La falta de sueño no solo afecta tu rendimiento, sino que también altera la forma en que percibes el mundo. Un estudio publicado en NutureShock encontró que las personas privadas de sueño recuerdan más eventos negativos que positivos, lo que afecta su bienestar emocional. Dormir lo suficiente mejora la concentración, reduce el estrés y te ayuda a afrontar mejor los problemas cotidianos.

3. Pasa tiempo con amigos y familiares

Las relaciones personales son fundamentales para la felicidad. Un estudio de Harvard, que ha seguido a personas durante más de 72 años, concluyó que el factor más importante para una vida feliz y saludable son las relaciones positivas. Rodearte de lo que te hará sentir bien aumenta la felicidad, reduce el estrés y fortalece la autoestima.

4. Sal más a la naturaleza

Pasar al menos 20 minutos al aire libre puede mejorar tu estado de ánimo y reducir la ansiedad. Un estudio publicado en The Happiness Advantage demostró que las personas que pasan más tiempo en contacto con la naturaleza tienen una mejor memoria y pensamiento más positivo.

5. Ayuda a otros

Numerosos estudios han demostrado que ayudar a los demás no solo beneficia a quienes reciben la ayuda, sino también a quienes la brindan. Gastar dinero en experiencias compartidas o donaciones genera más felicidad que gastarlo en objetos materiales.

6. Sonríe más (incluso sin ganas)

Sonreír no solo mejora tu apariencia, sino que también engaña a tu cerebro para hacerte sentir más feliz. Un estudio publicado en Psychological Science encontró que las personas que sonríen, incluso forzadamente, experimentan una reducción en el estrés y un aumento en la sensación de bienestar. Intenta también pensar en positivo, de manera optimista.

7. Planea vacaciones, aunque sea a largo plazo

Un estudio de la revista Applied Research in Quality of Life encontró que el mayor pico de felicidad ocurre en la fase de planificación de unas vacaciones, no necesariamente durante el viaje. Esto significa que anticipar algo positivo en el futuro puede ser tan bueno como vivirlo. Así que, aunque no puedas viajar en este momento, empieza a planear tu próxima escapada y verás cómo mejora tu estado de ánimo.

8. Medita

La meditación tiene un impacto positivo en la salud mental y emocional. Un estudio realizado por el Massachusetts General Hospital descubrió que las personas que meditan regularmente experimentan una reducción en el estrés y cambios positivos en la estructura cerebral. Meditar ayuda a aumentar la concentración, reducir la ansiedad y mejorar la calidad de vida.

9. Camina o haz trayectos más cortos

Los estudios indican que las personas con trayectos largos en transporte público o en auto tienen mayores niveles de estrés y menor felicidad. Si es posible, camina al trabajo o usa bicicleta, ya que el ejercicio y la exposición a la luz natural aumentan los niveles de serotonina, la hormona de la felicidad. Además, el psicólogo de Harvard Daniel Gilbert afirmaba que "conducir en medio del tráfico es un infierno diferente cada día", lo que afecta negativamente el bienestar.

10. Da las gracias todos los días

Llevar un diario de gratitud puede mejorar significativamente tu bienestar. Investigaciones han demostrado que centrarse en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, ayuda a fortalecer las emociones positivas y a mejorar las relaciones personales. Puedes probar a escribir tres cosas por las que estás agradecido cada día puede generar un cambio en la forma en que percibes la vida, haciéndote más resiliente y optimista.