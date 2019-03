Ser feliz es la meta a lo que todo ser humano aspira, aunque en ocasiones no se logra encontrar el camino para llegar a ella. La felicidad tiene mucho que ver con cómo interpretamos el mundo y, por tanto, con nuestra manera de pensar y de actuar, pero todo estos factores dependen principalmente de uno mismo. El recorrido hacia la búsqueda de la felicidad es largo y a veces arduo, pero todos tenemos la capacidad de encontrarla. Simplemente hay que busca la manera de llegar a ella.

Para fomentar este pensamiento y reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales, la ONU celebra el 20 de marzo el Día internacional de la Felicidad. Con esta iniciativa la Organización de Naciones Unidas resalta la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno.

La Universidad de Harvard, lleva desde 1938 realizando un estudio en el que se analizan las claves de la felicidad. George Vaillent, el psiquiatra que dirigió la investigación desde 1972 a 2004, publicó en su libro Triumphs of Experience: The Men of the Harvard Grant Study, los resultados recopilados.

Las claves para ser feliz según la Universidad de Harvard

Para conocer las claves de la felicidad, los investigadores analizaron durante 70 años los perfiles y los detalles de la vida privada de 268 personas, de las cuales se sacaron las distintas variables que han servido para asentar las bases de la investigación, que discierne en 6 claves imprescindibles:

1. El amor es lo más importante

El estudio revela que el amor es imprescindible para ser feliz. Es la pieza central del puzzle, y su fortalecimiento hace a las personas más felices. En cambio, la falta de amor puede crear desdicha, por eso George Vaillent explica en su libro que las personas tienen que aprender a afrontar el desamor para que no afecten a su felicidad.

2. Una buena conexión con la familia, amigos y compañeros de trabajo

Según la propia ciencia, la conexión con la familia y los amigos son vitales para llegar a la felicidad. Si alguno de estos dos aspectos no funciona, el ser humano se siente incompleto. Y es que el vínculo con la familia afecta a todas las esferas de la vida de las personas,por lo que se debe aprender a gestionar este tipo de relaciones. De hecho, existe una evidencia científica, que revela que una buena relación con los compañeros de trabajo, tiene efectos positivos, como la reducción del estrés.

3. Las adicciones destruyen la felicidad

Las adicciones, además de provocar efectos negativos en nuestro cuerpo, pueden fomentar problemas de salud mental. El estudio de la Universidad de Harvard afirma que existe una fuerte correlación entre el abuso de alcohol, la depresión y los problemas emocionales.

4. El dinero no da la felicidad

Aunque es habitual que las personas piensen que el dinero da la felicidad, las conclusiones recogidas en el estudio, demuestran lo contrario. El dinero no da la felicidad. Según Vaillant, lo básico es sentirse realizado y ser feliz con el empleo, más allá de la remuneración. Además, el estudio revela, que el dinero convierte a las personas en corruptas.

5. Positividad y optimismo como receta para la vida diaria

La manera en la que afrontamos la vida es un elemento clave para llegar a la felicidad. Hay que aprender a eliminar los pensamiento negativos de nuestra mente, y aprender a dejarnos llevar por el optimismo.

Según el estudio, los niños optimistas que fueron objeto de la investigación vivieron más tiempo y tuvieron una vida más alegre. Sin embargo, esta actitud debe ir acompañada de una forma de ser responsable y concienzuda.

6. Hay que estar abierto a los cambios

En la vida, hay que estar preparado para los cambios. Puede que hoy te vaya bien, y mañana la vida se tuerza, o viceversa, pero siempre hay que tener en cuenta que ni lo bueno ni lo malo dura eternamente. El estudio demuestra,que las personas que no esperan nada de la vida, y que viven el día a día, sin frustrarse, son más felices.