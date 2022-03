Diez libros para reivindicar el Día de la Mujer

El 8M vuelve a las calles este 2022 tras el parón acontecido en el pasado año debido a la pandemia del coronavirus. Cabe recordar que en este día tan importante para la sociedad, se revindican demandas como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género o la eliminación de la brecha salarial.

Existen numerosos mecanismos para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres y la literatura siempre ha sido uno de los vehículos para ello. Conceptos como empoderamiento femenino o sororidad son cada vez más reales en la sociedad actual y, por ello, es imprescindible aprender a distinguirlos y ponerlos en práctica. Estos son los 10 libros imprescindibles para conocer la situación actual de la lucha feminista y albergar una opinión crítica y fundamentada.

Señoras fuera de casa de Raquel Sánchez

A través de la España del siglo XIX, esta obra desgran la vida e historia de las mujeres que contaron con un papel de importancia dentro de la esfera pública. Políticas, profesionales o artistas que ayudaron a visibilizar a la mujer y normalizar su presencia en espacios reservados tan solo a hombres. La historiadora Raquel Sánchez repasa la vida de estas mujeres y su papel activo dentro de estos espacios.

El factor X: Sobre la superioridad genética de la mujer de Sharon Moalem

El médico, genetista y especialista en enfermedades raras, Sharon Moalem, busca en este libro encontrar las respuestas al desequilibrio genético en hombres y mujeres. Con una visión alejada de la perspectiva médica androcéntrica, la cual estudia a las mujeres desde la óptica masculina, mediante diversas pruebas y avalado por su observación de casos e investigaciones, el experto desgrana cómo desde que nacen las mujeres cuentan con claras ventajas en muchos factores determinantes de la vida. La clave: el par de cromosomas X.

De tal madre, tal empresa de Sarah Lacy

El estereotipo de que las madres no consiguen rendir en sus trabajos porque tienen la cabeza en otra parte es algo que sigue vigente hoy día. La propia autora era de esta corriente hasta que descubrió lo engañino de esta afirmación: «Estaba más centrada, me volví más ambiciosa, más productiva. Y desarrollé ese súper poder que se llama empatía. No cambié. Seguí siendo la misma, pero para mejor». Un libro para desmontar tópicos y poner en valor el papel de la mujer en el ámbito profesional con un tono duro pero también divertido.

El síndrome de la impostora de Élisabeth Cadoche y Anne de Montarlot

«No eres ningún fraude y no has tenido un golpe de suerte. Empieza a creer en ti y en tu talento. Si tú también sientes que eres un fraude, tranquila, no eres la única». Esta es la carta de presentación de este libro, el cual pretende ahondar en aquellas causas psicológicas con las que cuentan las mujeres frente a los hombre donde la falta de autoestima prevalece y las lleva a dudar de su propio potencial. Analizando incluso la personalidad de grandes líderes, como Michelle Obama o Angela Merkel, el libro también dota de las herramientas necesarias para creer en una misma.

Insumisas de Laura Manzanera

Con prólogo de Cristina Fallarás, esta obra de Laura Manzanera, periodista y escritora especializada en la divulgación e investigación, hace un recorrido por las vidas de aquellas mujeres que se rebelaron a lo largo de la historia contra lo establecido. Juana de Arco, Mulán, Cristina de Suecia o Hipatia de Alejandría son algunas de las mujeres que se salieron de los límites establecidos y cuyas vidas merecen las páginas de esta gran obra de Manzanera.

Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre de Sandra Bravo

La sexualidad femenina, aún en pleno 2022, es vivida y hablada con prejuicios. Esta obra de Sandra Bravo invita a los lectores a eliminarlos y vivir la sexualidad con libertad. El motor de inspiración de este libro se encuentran en la vida de la propia escritora, que narra en primer persona cómo ha conseguido superar estos conflictos, y de tantas otras mujeres que decidieron vivir su sexualidad de forma diferente y por ello fueron juzgadas por una sociedad que aún es bastante conservadora y predominantemente católica.

La guerra más larga de la historia de Lola Venegas, Isabel M. Reverte y Margó Venegas

Mediante el formato de reportaje periodístico y ensayo divulgativo, esta obra repasa los 4.000 años de violencia y opresión por parte de los hombres hacia las mujeres. Con una gran documentación, se habla de los abortos clandestinos, las manadas, los castigos a las insumisas, la prostitución e incluso la ablación. La guerra más larga de la Historia y que aún en nuestros días continúa.

Mujeres singulares de George Gissing

«Cada cincuenta años desde la Revolución francesa se había definido a las feministas como mujeres “nuevas”, “libres”, “liberadas”; pero Gissing había encontrado el término exacto. Éramos mujeres “singulares”.», con las palabras de Vivian Gornick nos adentramos en un libro singular publicado en 1893 y que supone un valioso retrato entre los convencionalismos victorianos y los nuevos tiempos.

No es lugar para mujeres de Wendy Moore

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, las doctoras de origen británico Flora Murray y Louisa Garret Anderson se trasladaron a Francia para crear dos hospitales militares. Tales fueron las capacidades demostradas que el propio Ministerio de Guerra les pidió en 1915 que regresaran para poner en marcha un nuevo hospital militar, a pesar de que en su propio país no podían atender a hombres. Lograron crear y dirigir un hospital con 573 camas cuyos profesionales tan solo eran mujeres. Atendieron a 26.000 heridos y desarrollaron técnicas pioneras.

La carga mental femenina de Sara Bruna Moreno y Samanta Villar

Las responsabilidades de la vida cotidiana de las mujeres representa un síndrome muy extendido en esta parte de la población. Las mujeres viven con un doble peso conformado por la vida familiar y la laboral. Este libro abre los ojos y crea un pensamiento crítico hacia una verdad irrefutable hoy día: la conciliación no existe.