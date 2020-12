Adolf Hitler gana unas elecciones en Namibia

Han leído bien el titular, y han visto bien la foto. Adolf Hitler ha ganado unas elecciones locales en el país africano de Namibia.

Adolf Hitler Uunona fue elegido la semana pasada como concejal del distrito electoral de Ompundja.En una entrevista con el periódico alemán Bild, insistió en que "no tenía nada que ver" con la ideología nazi.

Adolf, como otros nombres germánicos, no es infrecuente en el país, que alguna vez fue una colonia alemana. Adolf Hitler dice que no tiene "planes de dominar el mundo después de obtener una gran victoria en las elecciones locales".

Fue elegido para el partido gobernante Swapo, que lideró la campaña contra el gobierno colonial y de la minoría blanca. Uunona admitió que su padre le había puesto el nombre del líder nazi , pero dijo que "probablemente no entendía lo que representaba Adolf Hitler". "Cuando era niño lo veía como un nombre totalmente normal", dijo Uunona, quien ganó su escaño con el 85% de los votos."No fue hasta que crecí que me di cuenta: este hombre quería subyugar al mundo entero", explica. "No tengo nada que ver con ninguna de estas cosas".Uunona dijo que su esposa lo llama Adolf y que usa ese nombre en público, y no tiene planes de cambiarlo.

Caso parecido en Perú

El nombre de un futbolista peruano saltó a la viralidad mundial este año: Osama Vinladen Jiménez López. Se trata de un internacional en categorías inferiores con Perú, al que obviamente nadie conoce por sus apellidos en su país ni fuera de él, donde cada cierto tiempo llama la atención su particular nombre.

Pero el caso es aún peor, su hermano se llama Sadam Hussein Jiménez López. Su hermana pequeña estuvo a punto de llamarse George Bush, pero nació niña.