Alemania quiere acelerar la aprobación de la vacuna de Pfizer para antes de Navidad

El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, ha solicitado que la Unión Europea agilice la aprobación de la vacuna del coronavirus de Pfizer para antes de Navidad. A raíz de que el Reino Unido y EEUU hayan comenzado a vacunar a su población, los políticos europeos aumentan su presión sobre la Agencia Europea del Medicamento para que se agilice la aprobación de la vacuna en Europa.

#BREAKING Germany wants EU approval of BioNTech/Pfizer Covid-19 vaccine 'before Christmas': health minister pic.twitter.com/0gfuwhfxYr