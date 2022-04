Amistades tóxicas: cómo reconocerlas y poner límites

Hay ocasiones en las que nos damos cuenta que no nos apetece cogerle la llamada a algún amigo o amiga, que no tenemos ganas de quedar con esa persona porque no estamos cómodos, o simplemente porque esa persona nos hace sentir mal. Es lo que se llaman amistades tóxicas. Los psicólogos insisten en la idea de que no hay por qué estar a bien con todo el mundo. Porque una amistad tóxica o falsa lo único que conseguirá es dejarte agotado mentalmente, minará tu autoestima y logrará que te sientas manipulado, inseguro, ansioso o desorientado.

Si notas estos síntomas, entonces es posible que algunas de tus amistades sean tóxicas, pero quizás todavía no te has dado cuenta. Y es que las personas adoptan muchas formas y utilizan diversas técnicas para manipularte. Para hacer algo al respecto te damos 10 señales que pueden indicar que algunos de tus amigos son tóxicos. Empieza a desconfiar de esa persona cuando recopiles diversas pistas que apuntan a una misma dirección.

1. Sientes que no eres tú mismo cuando estás con él/ella. Cuando quedas con una amistad y lo único que notas es inseguridad, miedo, parálisis y emociones negativas, empieza a sospechar. Desconfía también si esa persona de alguna forma te incita a emprender hábitos nocivos y destructivos. Si eso ocurre seguramente se trata de un amigo falso y tóxico.

2. No confías en él/ella. La amistad debe ser una relación de confianza, una persona a la que puedas contar todo y que te apoye. Pero si notas que ya no confías en esa persona porque acumula muchas promesas rotas, decepciones o traiciones que te hagan sentirte dolido/a, es muy posible que tengas una amistad tóxica en tu círculo social.

3. No disfrutas cuando quedáis. Otra de las señales claras es que ya no te apetece quedar con esa persona, o ese grupo de amigos. Si recibes un mensaje de WhatsApp donde dicen que "sintiéndolo mucho" ya no pueden quedar y, en vez de ponerte triste, sientes alegría o alivio, es un signo más que evidente. Si percibes que conforme se acerca la fecha de la reunión sientes ansiedad, dolores de cabeza, de estómago, es que quizás sea mejor cortar relaciones.

4. Sabes o intuyes que hablan mal de ti a tus espaldas. Desconfía de un amigo que dedica casi toda la quedada contigo a hablar mal de otra persona. Suele significar que esa persona tiene un doble rasero o que le gusta mal meter sin justificación alguna, y que muy probablemente, haga lo mismo sobre ti cuando esté con otras personas. Si ya lo sabes a ciencia cierta que te critica a tus espaldas, entonces activa las alarmas.

5. No pide nunca perdón, o le cuesta hacerlo). Ten cuidado con esos amigos que nunca admiten sus errores ni se disculpan por aquello que han hecho o dicho malamente que haya podido perjudicarte. Estas personas intentan justificarse con mentiras o echando la culpa a alguien que no tenía nada que ver con el tema.

6. Solamente das y nunca recibes. Si existe un gran desequilibrio en la relación en el que solamente uno de los dos es el que da, seguramente se están aprovechando de ti. Si sientes que siempre estás disponible para esa persona y le haces favores continuamente, pero luego él o ella no se comporta igual contigo o, simplemente, no te escucha en una llamada una vez que ya te ha contado su mal día, estamos ante este caso.

7. Le molesta que estés con otros amigos. Una persona tóxica, según explica la psicóloga Kristen Fuller en Choosing Therapy, necesita saber constantemente de que es el amigo más importante de tu vida. Así que expresarán celos a la mínima que noten que haces más caso a otras amistades. Quieren controlar todas tus relaciones y las critican e incluso, harán lo posible por aislarte de ellas.

8. Se hacen la eterna víctima. A las personas tóxicas les encanta hacerse las víctimas o mostrarse heridas a la mínima de cambio para recibir atención y ser tratadas con un mimo especial. En estos casos, sientes que siempre debes andar con ojo con lo que dices y no puedes decirles qué te molesta de estos amigos porque se ponen dramáticos.

9. Intentan cambiarte. Alguien que intenta cambiarte no puede ser considerado un amigo o amiga de verdad, tal y como sentencia el portal Healthline. De esta forma están minando tu autoestima y la seguridad que tienes en ti mismo.

10. Son impredecibles. Según los psicólogos, las personas tóxicas juegan la imprevisibilidad emocional para tenerte enganchado, como en una adicción. Si esta inestabilidad te pone de los nervios, puedes anotarlo como una señal más.

Una vez que hayas confirmado que tienes amigos tóxicos, tienes dos opciones: hablar con la persona en cuestión para ver si puedes mejorar la relación, o terminar tajantemente la amistad. La decisión es tuya. Una comunicación asertiva y ser capaz de poner límites pueden ayudar a frenar este tipo de conductas. Lo más importante es que priorices tu propia seguridad y salud física y mental. Por ello, si decides acabar con este vínculo, es relevante que seas claro y firme a la hora de comunicar tu decisión de poner fin a esta relación.