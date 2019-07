Cinco décadas después, el turno es de Marte

"Fueron más o menos 40 minutos de paz y tranquilidad, y disfruté de la calma ", aseveró el astronauta retirado, quien está contento con el papel que las mujeres tienen en esta etapa de la conquista del espacio. "Me encanta la palabra Artemisa , la gemela de Apolo. Creo que es un nombre maravilloso y más importante que el nombre es un concepto maravilloso. Creo que las mujeres pueden hacer cualquier cosa que los hombres puedan hacer en el espacio", enfatizó.

Collins contestó además un rotundo "no" cuando se le preguntó si se había sentido como el hombre más solitario del espacio mientras sus dos compañeros paseaban por la Luna. "Cuando estaba solo, disfrutaba de un café perfectamente agradable, tomaba un café caliente, tenía música si la quería", dijo al señalar que muchas veces había pilotado aviones solo.

La familia de Armstrong , el comandante de la misión Apolo XI y el primer hombre en pisar la superficie lunar, fallecido en 2012, estuvo en Washington en el acto en el que se presentó el traje espacial restaurado. Armstrong fue no sólo el "mejor" comandante que hubiera podido tener el primer viaje a la Luna, sino que además fue un "magistral" portavoz de esa jornada espacial que paralizó al mundo en 1969, dijo su compañero Collins, el único de los tres que no pisó la Luna , pues estaba a cargo de la nave en la que tenían que regresar a la Tierra.

En el acto en el que participó Collins iba a estar Buzz Aldrin, de 89 años, pero por razones de las que no se informó no acudió al Centro Espacial Kennedy, donde este martes hay muchas actividades programadas que finalizan con un concierto al aire libre del grupo británico Duran Duran, que se dio a conocer con una canción de tema espacial, Planet Earth.

El cincuentenario del inicio del primer viaje tripulado a la Luna fue conmemorado este martes en EEUU con distintas actividades y homenajes a sus protagonistas, uno de los cuales, Michael Collins, instó a no quedarse en el recuerdo y acometer la conquista de Marte. "No quiero volver a la Luna. Quiero ir a Marte. (John F.) Kennedy nos mostró el camino", subrayó Collins, de 88 años.

La iniciativa privada también quiere ir al espacio

Volver a la Luna o llegar a Marte ya no es sólo cosa de agencias espaciales nacionales. Nombres como Elon Musk, Jeff Bezos o Morris Kahn se han puesto manos a la obra para ser también los protagonistas del próximo "gran salto para la Humanidad". Si el sector privado se ve atraído por los viajes espaciales "es que hemos hecho bien el trabajo. Hemos abierto camino para que más personas vengan detrás de nosotros”, dijo recientemente en Madrid el astronauta de la ESA Thomas Pesquet. De momento no son muchos, pero es que embarcarse en vuelos espaciales con el objetivo de llegar a otros planetas no es fácil ni barato.