Las claves de la prohibición sobre el tabaco calentado

El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto (RD), aprobado previamente en el Consejo de Ministros del martes 16, que equipara el tabaco calentado con el tabaco tradicional y que establece la prohibición de que este contenga aromas; asimismo, obliga a que en su etiquetado figuren advertencias de su nocividad para la salud.

¿Cuándo entrará en vigor la norma?

Esta norma entrará en vigor el 17 de abril, tres meses después de que haya sido publicado su RD en el Boletín Oficial del Estado.

¿En que afecta al tabaco tradicional?

El Real Decreto no afecta en nada al tabaco tradicional. Esta norma ha igualado el tabaco calentado al convencional, privándolo de algunos privilegios con los que contaba hasta ahora.

¿Afecta a los cigarrillos electrónicos?

Este Real Decreto sólo afectará a los productos de tabaco calentado, pero no a todos los cigarrillos electrónicos. De hecho, los que estén basados en líquidos pero no contengan tabaco, aunque lleven nicotina, no se verán influidos por la regulación, tampoco los vapers.

¿Afecta a los vapers?

A pesar de prohibir los cigarrillos electrónicos con aromas, el Gobierno no ha recogido en este Real Decreto ninguna norma que afecte a los vapers, que tienen su propia legislación.

¿Cuáles son las principales novedades?

Las principales novedades cuando entre en vigor serán dos. El primero de estos cambios afecta al etiquetado, ya que las nuevas etiquetas tendrán que contener el siguiente mensaje: "El humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas". También tendrán que incluir en los envases de tabaco calentado, fotos como las que llevan las cajetillas de tabaco tradicional.

¿Se podrán utilizar filtros, papeles o cápsulas de aromas?

Después de la publicación del Real Decreto quedarán prohibidos los filtros, papeles y cápsulas de aromas no podrán contener tabaco ni nicotina.