Nuevo precio del tabaco: estas son las marcas que suben su precio

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado, 13 de enero una disposición del Ministerio de Hacienda y Función Pública que actualiza los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco.

PENÍNSULA Y BALEARES

A) Cigarrillos – Euros/cajetilla

Chesterfield Original 21 Edición Limitada. 5,45 Chesterfield Blue Duro. 5,45 Chesterfield Original 100's (20). 5,25 Chesterfield Original 23 KS (23). 6,00 Chesterfield Original Blando. 5,35 Chesterfield Original Duro. 5,45

Davidoff Classic. 5,75 Davidoff Gold. 5,75

Ducados Red Extra (20). 4,80 Ducados Rubio 100'S (20). 4,95 Ducados Rubio Blue Soft (20). 5,05 Ducados Rubio Extra 100's 20. 4,80 Ducados Rubio Extra 22 (22). 5,05 Ducados Rubio Pocket (20). 4,95 Ducados Rubio Red Box (20). 5,15 Ducados Rubio Red Box 23. 5,55 Ducados Rubio Red Box 29. 7,05 Ducados Rubio Red Soft (20). 5,05 Ducados Rubio Rojo (27). 6,60

Embassy N.º 1. 6,75 Embassy Signature Gold (20). 5,75 Embassy Signature Silver (20). 5,75

Fortuna 22. 5,40 Fortuna 23. 5,70 Fortuna 29. 7,00 Fortuna 37. 9,05 Fortuna 46 Limited Edition (46). 11,20 Fortuna Azul Duro 20. 5,30 Fortuna Original 24. 5,70 Fortuna Original Fresh. 5,35 Fortuna Plata Duro. 5,30 Fortuna Pocket Corto. 5,00 Fortuna Red Line. 5,20 Fortuna Red Line 100. 4,95 Fortuna Red Line 23. 5,45 Fortuna Red Line Blando. 5,10 Fortuna Rojo Blando. 5,20 Fortuna Rojo Duro 20. 5,30 Fortuna XS (Queen Size) (20). 5,10

Gauloises Rubio Amarillo. 5,10 Gauloises Rubio Azul. 5,10 Gauloises Rubio Azul 24. 5,85 Gauloises Rubio Rojo. 5,10 Gauloises Rubio Rojo 24. 5,85

Horizon Blue. 4,95 Horizon Duro. 4,95 John Player King Size Blue. 5,75 JPS American Blend Blue Stream (20). 5,20

JPS American Blend Blue Stream (24). 5,90 JPS American Blend Blue Stream 100S (20). 4,85 JPS American Blend Red. 5,20 JPS American Blend Red 100'S. 4,85 JPS American Blend Red 24. 5,90 JPS American Blend Red 30. 7,40 JPS American Blend Red Blando. 5,10 JPS American Blend White. 5,20 JPS Black. 5,20 JPS Black 100s. 5,20 JPS Fresh Ks Box (20). 4,85 JPS Virginia Blue. 6,00 JPS Virginia Blue 100's. 6,05

L&B Blue Fusion (20). 5,60 L&B Blue KS. 6,00 L&B Blue SKS (20). 6,00

L&M Blue Blando. 5,10 L&M Blue Label Duro. 5,20L&M First Cut. 4,90 L&M First Cut 100´s. 4,60 L&M Red Blando. 5,10 L&M Red Label 100s. 5,00 L&M Red Label Duro. 5,20

Lambert & Butler Gold. 6,60 Lambert & Butler KS. 6,60

Maddox2 Blue (20). 4,00 Maddox2 Red (20). 4,00 Maddox2 Silver (20). 4,00

Marlboro Crafted 100s Box 20. 4,75 Marlboro Crafted 23. 5,25 Marlboro Crafted Arctic (20). 4,85 Marlboro Crafted KSB (20). 4,85 Marlboro Gold 100'S. 5,55 Marlboro Gold Duro. 5,60 Marlboro Pocket Pack (Corto). 5,35 Marlboro Red 100'S. 5,55 Marlboro Red 40s. 10,50 Marlboro Red Blando. 5,60 Marlboro Red Duro. 5,60 Marlboro Red KS 22. 5,95 Marlboro Touch Azul. 5,35

News Azul Duro. 5,10 News Rojo 30 Duro. 7,40 News Rojo Duro. 5,10 News Selection (20). 5,10 News&Co Bleu. 4,75 News&Co Fresh (20). 4,75 News&Co Rouge. 4,75 News&Co Rouge 100s 20. 4,60 News&Co Rouge 21s Limited Edition (21). 4,75 News&Co Rouge 30. 7,20

Nobel 0,1. 5,35 Nobel 22 (22). 5,40 Nobel 23. 5,65 Nobel Absolute. 5,10 Nobel Blando. 5,15 Nobel Duro. 5,30 Nobel Fresh Limited Edition (20). 5,20 Nobel Slims. 5,20 Nobel SSL (20). 4,55 Nobel SSL Fresh (20). 4,55 Nobel Style. 4,95 Nobel Triple Filtro. 5,35

Philip Morris Filter King. 5,45

Player´s Bright Blue. 5,85 Player's 100s 20. 5,75 Player's KS 20. 5,85 R1 Azul. 5,70 R1 Rojo. 5,70

Regal Ks. 6,75

Richmond King Size. 6,20 Richmond Superkings. 6,25 Richmond Superkings Fusion (20). 5,95 Richmond

Superkings White. 6,25 Superkings. 6,75 Superkings Blue. 6,75 West 21 (Edicion Limitada) (20). 4,90

West Authentic (24). 6,20 West Blue 100 (20). 4,60 West Blue Compact. 4,75 West Brooklyn 100's. 4,60 West Brooklyn Azul Duro. 4,90 West Brooklyn Rojo Duro. 4,90 West Brooklyn Rojo Duro (22). 5,05 West Brooklyn Rojo Duro (24). 5,70 West Fresh (20). 4,85 West Polar. 4,85 West Red Compact. 4,75 West Silver. 4,90

B) Cigarros y Cigarritos PVP – Euros/unidad

AMIGOS Amigos (10). 0,28 Amigos (20). 0,21 Amigos Medium (10). 0,26 Authentic (20). 0,21 Filter (20). 0,21

ASYLUM 13 Medulla 70 X 7 Maduro Bundle (20). 11,95 Medulla 80 X 6 Bundle (15). 13,00 Medulla Oblongata 70 X 7 Maduro (30). 11,95 Medulla Oblongata 80 X 6 (30). 13,00 Oblongata 70 X 7 Maduro Bundle (20). 11,95 Oblongata 80 X 6 Bundle (15). 13,00

CANALEÑOS Caliqueños (10). 1,00 Caliqueños (40). 1,00 Caliqueños Mini (5). 0,70 Cornetas (10). 1,00 Cornetas (40). 1,00 Extra (25). 1,60 Pata Canaleños (25). 1,60

COLONIALES By Farias (25). 0,65

EIROA CBT Robusto 5X50 (20). 8,90

CBT Toro 6X54 (20). 10,20 Classic Robusto (20). 9,20 Classic Toro (20). 10,60 Classic Toro Gordo (20). 11,80 CLE Azabache 50X5 (25). 8,00 CLE Chele Robusto (25). 8,00

CLE Connecticut Robusto (25). 7,30 CLE Corojo Robusto (25). 7,30 CLE Prieto Robusto (25). 8,00

The First 20 Years Colorado Corona (20). 11,00 The First 20 Years Colorado Robusto (20). 11,00 The First 20 Years Colorado Toro (20). 12,70 The First 20 Years Colorado Toro Gordo (20). 13,80 The First 20 Years Maduro 40X4 (20). 6,90 The First 20 Years Maduro Corona (20). 11,00 The First 20 Years Maduro Robusto (20). 11,00 The First 20 Years Maduro Toro (20). 12,70 The First 20 Years Maduro Toro Gordo (20). 13,80

FARIAS Superiores (25). 1,50 Superiores (5). 1,50 Superiores (50). 1,50

NEOS Country Cigarillo (20). 0,37 Country Mini (20). 0,33 Mini Java (20). 0,24 Mini Red (20). 0,24 Mini Red Filter (20). 0,24 Neos Mini White Filter (20). 0,24 Neos Pacific White (10). 0,28 Pacific (10). 0,28 Pacific (50). 0,30 Pacific Red (10). 0,28 C)

Cigarros y Cigarritos– Euros/envase

AMIGOS Pocket (el envase de 20). 3,10 Pocket Filter (el envase de 20). 3,10

CHESTERFIELD Chesterfield Cigarritos 10s (el envase de 10). 2,15 Cigarritos 20's (el envase de 20). 3,50

J.CORTES Club (el envase de 5). 7,50 Corona Sumatra 100 % Selected (el envase de 10). 33,00 J.Cortés Mini Dominican (el envase de 20). 11,00 J.Cortés Mini Honduras (el envase de 20). 11,00 Mini (el envase de 20). 11,00

TOSCANELLO Bianco (el envase de 5). 4,30 Castano (el envase de 5). 4,30 Giallo (el envase de 5). 4,30 Nero (el envase de 5). 4,30 Rosso (el envase de 5). 4,30 Toscanello (el envase de 5). 4,30 Toscanello Rosso Oro (el envase de 5). 4,50

TOSCANO Classico (el envase de 5). 5,90 Extravecchio (el envase de 5). 6,40 Garibaldi (el envase de 5). 6,20

D) Picadura de liar

Chesterfield Cigarette Tobacco (30 g). 6,30 Chesterfield Cigarette Tobacco (67 g). 13,90 Chesterfield Roll Your Own (30 g). 6,30 Chesterfield Volume Tobacco (30 g). 6,30

Drum (50 g). 10,70 Drum Bright Blue (50 g). 10,70 Drum Gold (50 g). 10,70

Ducados Rubio (112 g). 23,50 Ducados Rubio (170 g). 35,30 Ducados Rubio (190 g). 39,50 Ducados Rubio (44 g). 9,00 Ducados Rubio (56 g). 11,70 Ducados Rubio (67 g). 13,90 Ducados Rubio (83 g). 17,60 Ducados Rubio Bote (30 g). 6,10 Ducados Rubio Pouch (30 g). 6,10

Flandria English Virginia (30 g). 5,55 Flandria Negro (30 g). 5,55 Flandria Sauvage (100 g). 18,50 Flandria Sauvage (30 g). 5,55 Flandria Tabac Special (100 g). 19,30 Flandria Virginia (30 g). 5,55 Flandria Virginia Vending (30 g). 5,55 Flandria Wild (30 g). 5,55 Fortuna (30 g). 6,30

Fortuna 180 c.para liar/entubar (90 g). 18,70 Fortuna Cubo 80 g para Liar/Entubar (80 g). 16,00 Fortuna para liar/entubar (190 g). 39,50 Fortuna para liar/entubar (54 g). 11,60

Gauloises Melange Original (40 g). 9,00

Gold Leaf (50 g). 12,10 Gold Leaf 5x50g (50 g). 12,10 Gold Leaf Edición Limitada Summer Rizla (50 g). 12,20 Golden Virginia (30 g). 6,00 Golden Virginia (50 g). 12,70 Golden Virginia 5x50 G (50 g). 12,70 Golden Virginia edición Limitada Summer Rizla (50 g). 12,80 Golden Virginia Yellow (50 g). 12,50

Horizon (100 g). 20,00 Horizon (30 g). 6,00 Horizon Blond (40 g). 7,85 Horizon Blue (30 g). 6,00 Horizon Crafted (30). 6,00 Horizon Virginia (30 g). 5,90 Horizon Virginia Dark Green (30 g). 5,40 Horizon Virginia White (30 g). 5,90

Ideales (75 g). 16,20

Interval Blond (200 g). 42,70 Interval Blond (40 g). 8,75 JPS 120 c.para liar/entubar (60 g). 12,70 JPS para liar /entubar (137 g). 28,35

JPS para Liar/ Entubar (420 g). 82,60 JPS para liar/Entubar (900 g). 177,00 JPS Red (30 g). 5,90 L&B (50 g). 12,40 L&B 5x50 G (50 g). 12,40

Marlboro Crafted Selection (30 g). 6,30 Marlboro Crafted Selection 90G Doble Compartimento (90 g). 18,60 Marlboro Gold Original Tubing & Rolling (30 g). 6,30 Marlboro Gold Rolling and Tubing (70 g). 14,50 Marlboro Red Rolling & Tubing (70 g). 14,50 Marlboro Red Tubing & Rolling (30 g). 6,30 News (250 g). 48,85 News (30 g). 6,10 News (50 g). 10,50 News (500 g). 96,70

News (80 g). 16,00 News Red (135 g). 26,80

Nobel (30 g). 6,30 Nobel Lata 70 g liar/entubar (70 g). 15,00 Orígenes (30 g). 6,10 Picadura Selecta (40 g). 8,75

Steeple Mezcla Americana (350 g). 65,90 Steeple Negro (70 g). 13,20

Van Nelle Zware (50 g). 11,70

West (30 g). 6,10 West (46 g). 9,10 West 67G EL (67 g). 13,40 West 83G EL (83 g). 16,60 West Bote (30 g). 6,10

E) TABACO DE MASCAR PVP – Euros/unidad

Makla Ifrikia (20 g). 1,65

F) Picaduras de pipa

Eastenders Original Blend (100 g). 6,70

EN CEUTA Y MELILLA

CIGARRILLOS

Chesterfield Original Duro. 3,60 Ducados Rubio Red Box (20). 3,15

Fortuna 23. 3,50 Fortuna Azul Duro 20. 3,25 Fortuna Rojo Blando. 3,25 Fortuna Rojo Duro 20. 3,25

L&M Blue Label Duro. 3,40 L&M Red Label Duro. 3,40

Marlboro Gold Duro. 3,75 Marlboro Red Blando. 3,75 Marlboro Red Duro. 3,75 Nobel Duro. 3,25

West Brooklyn 100's. 2,50 West Brooklyn Rojo Duro. 2,60 B)

CIGARROS Y CIGARRITOS

FARIAS Superiores (25). 1,05 Superiores (5). 1,05 Superiores (50). 1,05 C)

CIGARROS Y CIGARRITOS

AMIGOS Amigos (el envase de 10). 2,65 Amigos (el envase de 20). 4,00 Amigos Medium (el envase de 10). 2,45 Authentic (el envase de 20). 4,00 Filter (el envase de 20). 4,00 Pocket (el envase de 20). 2,95 Pocket Filter (el envase de 20). 2,95 J.

CORTES

Club (el envase de 5). 7,00 Corona Sumatra 100 % Selected (el envase de 10). 31,00 J.Cortés Mini Dominican (el envase de 20). 10,50 J.Cortés Mini Honduras (el envase de 20). 10,50 Mini (el envase de 20). 10,50 NEOS Mini Java (el envase de 20). 4,40 Mini Red (el envase de 20). 4,40 Mini Red Filter (el envase de 20). 4,40 Neos Mini White Filter (el envase de 20). 4,40

PICADURAS DE LIAR

Drum (50 g). 6,15 Flandria Virginia (30 g). 3,85 Golden Virginia (50 g). 7,15 Horizon (30 g). 4,00 Horizon Blue (30 g). 4,00 Horizon Virginia (30 g). 4,00

TABACO DE MASCAR

Makla Ifrikia (20 g). 1,45