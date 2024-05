Soy sevillana y estas son cinco cosas que jamás diría a alguien de Sevilla

El acento y la manera de hablar de cada zona tiene sus peculiaridades y lo cierto es que no en todas las zonas de Andalucía se utilizan las mismas expresiones. No sólo se trata de que haya expresiones diferentes sino que hay una serie de códigos no escritos que se usan entre los habitantes de la ciudad para entenderse a la perfección, por eso hay que estar ojo avizor para detectarlos y sobre todo para saber qué es lo correcto y lo incorrecto cuando se trata de hablar con un sevillano o sevillana.

De Despeñaperros para arriba simplifican el andaluz y creen que todas las expresiones se usan de manera indiferente en la todas las provincias andaluzas y nada más lejos de la realidad. Hay palabras o frases que sólo tienen sentido dentro de un contexto y lo cierto es que no en todos los lugares de Andalucía se refieren a las mismas cosas del mismo modo. Lo cierto es que usar expresiones como miarma o picha están muy localizadas en el mapa y decirlas fuera de las provincias a las que les corresponde suena cuanto menos, raro.

Como persona autóctona hay ciertas frases o comportamientos que no estarían bien vistos si se les dice a otros paisanos, algunos de estos ejemplos pueden estar ligados con algunas de las tradiciones más arraigadas de la ciudad de Sevilla como pueden ser la Semana Santa o la Feria, aunque por supuesto para gustos colores y no todos los habitantes de la capital hispalense tienen los mismo gustos.

"No hace falta arreglarse para salir el Domingo de Ramos"

Esta frase jamás saldrá de la boca de un auténtico sevillano y es que como manda la tradición, el Domingo de Ramos es uno de los días que se espera con más ilusión por todos los cofrades de la ciudad y par ese día sacan sus mejores galas, tanto hombres como mujeres. Los trajes de chaqueta, los vestidos más arreglados o los trajes de chaqueta de señora también ven como tienen una cita con su propietario en esta primera jornada de la Semana Santa de Sevilla.

En este día es muy normal ver cómo todos los sevillanos que salen a la calle, ya sea a ver procesiones o simplemente a tapear por ahí, lucen su mejor versión y casi siempre estrenando algo, para evitar "quedarse sin manos", como dice el refrán.

"La Cruzcampo no es cerveza"

En Sevilla se consume muchísima cerveza y en la mayoría de los bares la que tienen y por la que todos los sevillanos suspiran es por una Cruzcampo bien fría. Es cierto que en el resto de España esta marca no goza de una gran reputación entre los consumidores habituales de cerveza pero lo cierto que esta ciudad es la preferida de todos. Tanto es así que cuando se sale de Sevilla siempre preguntan en los bares que si tienen Cruzcampo en lugar de otras marcas de cervezas.

"La Feria de Sevilla es privada"

Ningún sevillanos que se precie osaría a pronunciar semejante frase porque sabe que la Feria de Abril es uno de los grandes acontecimientos del año dentro de la ciudad. Que las casetas sean privadas no supone ningún drama para los sevillanos ya que si uno no tiene casetas, seguro que tiene un amigo o varios con los que suele salir que tiene o bien caseta propia o ha conseguido invitaciones para poder entrar en alguna de ellas.

"Qué acento tan gracioso tienes"

Fuera de Andalucía el acento que se tiene en el sur es muy llamativo pero lo cierto es que aquí, las personas que residen en cualquiera de sus provincias saben apreciar la belleza de cada uno pero ninguno hace hincapié en resaltarlo de manera cotidiana. En Sevilla capital hay muchas personas que sesean y se con naturalidad, nadie le va a decir a otra persona que tiene un acento bonito por hablar seseando, por ejemplo.

"La Catedral tampoco es tan bonita"

Si hay un monumento del que los sevillanos están orgullosos es de la Catedral y de la Giralda. Son los dos espacios más representativos de la ciudad y todos los habitantes de la ciudad presumen de ellos, como si hubiesen sido ellos mismos los que hubieran levantado cada piedra para poner en pie ese conjunto de monumentos. Este puede ser una de las mayores ofensas para un sevillano.