Burguer King pide que compres en McDonalds

Burguer King y McDonalds son los dos gigantes de la comida rápida por antonomasia y conocidos rivales del mundo de las hamburguesas. De hecho, el mundo se divide entre los amantes del Big Mac y los del Whopper, y jamás hubiéramos pensado que uno de ellos le haría publicidad al otro. Pero la pandemia, al igual que la política, ha hecho extraños compañeros de cama hasta tal punto que Burguer King pide a sus clientes que compren también en McDonalds. Si, tal y como lo estás leyendo.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6