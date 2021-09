El Circo del Sol y Disney sorprenden con el avance de su espectáculo familiar 'Drawn to Life'

Drawn to Life es la nueva producción del Circo del Sol para el centro temático de Walt Disney World Resort ubicado en la Florida, Disney Spring. A principios de mes, ambas compañías anunciaban la renovación de su acuerdo de colaboración, dado que el estreno estaba previsto para el año 2020 pero tuvo que ser aplazado debido a la llegada de la pandemia del coronavirus.

Daniel Lamarre, presidente y director ejecutivo de Cirque du Soleil, ya confirmó la fecha del estreno de Drawn to Life: 18 de noviembre de 2021. En las propias palabras de Lamarre, el show se trata de "una carta de amor a la animación de Walt Disney (...) Estamos ansiosos por presentar al público esta hermosa y tan esperada creación". Además ya podemos disfrutar del primer adelanto de lo que promete ser un evento que no dejará indiferente a ningún tipo de público.

El próximo espectáculo resultante de la unión entre Disney y el Circo del Sol se centra en la historia de Julie, una niña que descubre un día el regalo que le ha legado su padre, ilustrador de Disney: una ilustración aún por acabar. Esta premisa es el detonante para un viaje de acrobacias donde el proceso de descubrimiento de la animación por parte de Julia involucrará múltiples imágenes de recuerdos Disney de todas las épocas.

El 18 de noviembre es la fecha escogida para su estreno en las instalaciones de Florida de la compañía de Walt Disney, coincidiendo con el 50 aniversario del parque de atracciones.

“It’s like coming home!” Cirque du Soleil artists are thrilled to be together and rehearsing for "Drawn to Life" coming to @DisneySprings Nov. 18 during the 50th anniversary celebration of @WaltDisneyWorld Resort: https://t.co/4G9CwWmeT6 #DisneyWorld50 pic.twitter.com/W8QOMz3bjL