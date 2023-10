Cobran a una madre casi 500 euros por limpiar la carretera donde murió su hijo

El 9 de agosto de 2020, José Boan Rosanes perdió su vida en un trágico accidente de moto en Dumbría, La Coruña. Tenía solo 20 años y era un gran amante de las motos. Lo que hace que esta historia sea aún más desgarradora es que el accidente fue causado por un conductor que iba a una velocidad peligrosa de 130 km/h en una zona donde el límite de velocidad era de 70 km/h. La madre de José, María Pilar Rosanes, ha estado luchando por justicia desde ese día, usando las redes sociales para alzar su voz.

Recientemente, María Pilar recibió una carta de la Diputación de La Coruña en la que se le exigía el pago de 485,50 euros por la "asistencia y limpieza de la vía" después del accidente de su hijo. Este hecho ha dejado a María Pilar devastada, y no podemos no entender su dolor.

UN CONDUCTOR HOMICIDA MATA A MI HIJO Y LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA @Depucoruna LE HA ENVIADO UNA FACTURA POR LA ASISTENCIA Y LIMPIEZA DE LA VÍA. JOSEP BOAN I ROSANES DEBE PAGAR, A PARTES IGUALES CON SU HOMICIDA, ASIER GONZÁLEZ SILVA, LAS 3h 20 MINUTOS QUE EMPLEARON PARA LIMPIAR… pic.twitter.com/mIfmbmPktO — maria pilar (@rosanesfiguerol) October 9, 2023

María Pilar ha estado utilizando Twitter para pedir apoyo y visibilizar su lucha. En uno de sus mensajes más recientes, compartió su indignación por la factura que recibió a nombre de su hijo fallecido, solicitando el pago de la mencionada suma de dinero para cubrir los costos de la limpieza de la carretera.

La factura en cuestión se dividió a partes iguales entre el padre del conductor responsable del accidente y José Boan Rosanes, el fallecido. La madre se enfurece al señalar que "un conductor homicida mató a mi hijo y la Diputación de La Coruña le envió una factura por la asistencia y limpieza de la vía. José Boan Rosanes debe pagar, a partes iguales con su homicida, las 3 horas y 20 minutos que se necesitaron para limpiar el lugar del accidente".

El importe de la factura corresponde a los servicios prestados por el Consorcio Provincial de Bomberos de A Coruña para limpiar la vía después del trágico incidente, y suma un total de 977 euros.

Aun así, tras la indignación pública que siguió a la denuncia de María Pilar, la Diputación de La Coruña rectificó y anuló la factura, lamentando el error. Según fuentes, la factura se emitió "por error" y se decidió que se cobraría al responsable real del accidente, es decir, al conductor culpable.

A pesar de esta anulación, María Pilar sigue en busca de justicia. Ella afirma que "hasta que no lo tenga por escrito, no me sirve" y ha presentado un escrito de alegación para asegurarse de que se haga justicia en el caso de su hijo.

El accidente en el que José Boan Rosanes perdió la vida sigue siendo el tema central en la vida de su madre, quien usa las redes sociales para arrojar un poco de empatía sobre la tragedia y pedir un cambio en el código penal. El conductor responsable del accidente evitó la prisión a pesar de ser condenado a dos años por homicidio imprudente, debido a la falta de antecedentes.