Cobros indebidos del SEPE: qué hacer si te reclaman

La economía parece reactivarse poco a poco y algunas empresas empiezan a ver algo de luz al final del túnel. Muchos trabajadores que han recibido ayudas del Estado y de las diferentes entidades públicas ven ahora como, a la vuelta a sus jornadas laborales, el Sepe les reclama por cobros indebidos de la prestación por desempleo del ERTE.

Desde el Gobierno afirman que esto no debe preocupar ya que se trata de un error al que no se debe prestar mucha atención cuando observamos el problema en el estado de la prestación. María José Gómez, asesora de la subdirección general de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, ha afirmado que se debe a problemas informáticos. Unos problemas que se han hecho más candentes debido a las necesidades de las personas durante los meses de confinamiento. "La informática es algo necesario pero que nos desespera. Se trata de un error y hay que estar tranquilos. Si has cobrado tu prestación del mes en un contexto normal, todo se regulará en los próximos días".

Este problema informático ha hecho que muchas personas se interesen por una situación provocada por un error pero que se puede dar a lo largo de los próximos meses.

Tras el ERTE, ¿puede el Sepe reclamar dinero?

Debido a los meses de confinamiento donde el Estado y las entidades públicas han trabajado a marchas forzadas, muchos trabajadores han obtenido su prestación una vez incorporados al trabajo tras el ERTE. Esto provocará que, una vez regulados todos los expedientes, el Sepe pedirá dichas cantidades.

Por otro lado, las empresas deben facilitar cada mes los documentos necesarios para que el Sepe sepa en todo momento qué trabajadores siguen en ERTE ya sea total o parcial.

¿Cómo devuelvo un cobro indebido por el ERTE?

Cualquier persona que se haya "beneficiado" de algún pago indebido provocado por el ERTE, debe saber que el Sepe más pronto que tarde reclamará la cantidad al trabajador mediante un escrito que le llegará a su propio domicilio especificando la cantidad a devolver.

Una vez recibida la notificación, la persona tendrá 30 días hábiles para efectuar la devolución de dicho importe. Si la persona en cuestión no está de acuerdo con lo demandado, dispondrá de 10 días para llevar a cabo una reclamación. Además, el Sepe no aplicará ningún cargo o sanción al entender que el problema viene de base y la persona no ha actuado mal. Sólo se producirá un recargo, si no se atiende en los 30 días antes mencionados.