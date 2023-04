Consejos para organizar un viaje de novios inolvidable

La organización de la luna de miel es una de las experiencias que más unen a las parejas ya que solo piensan en cómo será el viaje que van a hacer. No obstante hay que tener en cuenta varios factores antes de decidir destino y reservar los vuelos. Cada matrimonio tiene una visión de cómo les gustaría disfrutar de esos días de vacaciones tras la celebración de la boda, hay quienes prefieren ir a una playa paradisiaca a descansar, otros prefieren conocer varias ciudades, algunos hacen combinaciones de las dos opciones anteriores y muchas posibilidades más.

Dependiendo del fin de la luna de miel habrá que seguir unos consejos u otros, pero hay unos básicos que son necesarios tener en cuenta, sin importar el destino final. La decisión del lugar al que poner rumbo una vez que la boda se haya celebrado dependerá de varios factores: el clima, el tipo de viaje que se quiera hacer, actividades favoritas, presupuesto y días disponibles.

El tiempo y la estación del año

Puede resultar algo complicado gestionar el viaje de novios con varios meses de antelación pero eso sin duda, será la diferencia para poder encontrar vuelos y hoteles a mejores precios. También hay que tener en consideración las épocas para viajar y el clima, por ejemplo si va a hacer mucha calor, o es temporada de lluvias o incluso, si es temporada alta y se espera un gran aluvión de turistas.

El propósito del viaje

Los novios tienen que esclarecer previamente cuál va a ser el tipo de viaje que van a realizar, si se prefiere estar en un destino exóticos descansado, recorrer ciudades, visitar museos o si se prefieren realizar actividades al aire libre o deportes acuáticos. Todo ello determinará el destino y la ruta a seguir. Si se piensa en playas paradisiacas y deportes acuáticos, el Caribe puede ser una opción maravillosa, Nueva York puede ser el destino perfecto para ver una gran ciudad y hacer todo tipo de actividades en ellas.

O por el contrario, se puede hacer la opción mixta, que es combinar un destino cultural con uno de descanso, para así tener lo mejor de los "mundos".

El presupuesto

Este punto es importante ya que hay que tener en mente la cantidad estimada de dinero que la pareja se puede permitir para hacer su luna de miel. No es preciso agobiarse pero sí está bien tenerlo en cuenta para poder hacer un itinerario viable sin pasarse del presupuesto.

Existen todo tipo de lunas de miel, desde las nacionales, hasta las que se hacen en plan mochilero, lujosas y exclusivas y con un presupuesto medio. Dependiendo del dinero que se pueda invertir en este viaje habrá que ver el destino, el recorrido, los medios de transporte, la duración, el tipo de excursiones y el alojamiento.

Los días disponibles para viajar

Por ley a los cónyuges les corresponden 15 días retribuidos, aunque eso siempre hay que consultarlo con la empresa en l que se trabaja, para ver desde cuando comienza a contar los días de vacaciones, etc. Dependiendo del tiempo disponible se podrán hacer viajes más largos o más cortos, si no se disponen de muchos días, es preferible escoger un destino más cercano para no perder tanto tiempo en los trayectos.