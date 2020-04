Coronavirus en el mundo: Bajan por primera vez los positivos en Italia

Los fallecidos en Italia con coronavirus son ya 24.114, tras registrarse 454 nuevas muertes el último día, una cifra algo superior a los 433 del domingo, pero en la línea de descenso de la última semana, según informó el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.

Lo más destacable es que por primera vez los positivos actuales han descendido respecto al día anterior, y este lunes son 108.237, 20 menos que el domingo. Los casos totales de contagios desde que se detectó el brote en Italia el 21 de febrero son 181.228, lo que supone un aumento de 2.256 desde el domingo, un aumento inferior en casi mil casos al día anterior, lo que confirma la tendencia a la baja que viene registrándose. De ellos, 48.877 ya se han curado, y siguen descendiendo los hospitalizados y los ingresados en cuidados intensivos.

El número de pacientes fallecidos por Covid-19 registrados en hospitales británicos ascendió este lunes en 449, la menor cifra en dos semanas, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud. El total de muertos contabilizados en el Reino Unido alcanza 16.509, mientras que los contagios detectados son 124.743, después de que se hayan registrado 4.676 nuevos positivos.

El domingo las autoridades sanitarias británicas llevaron a cabo 19.316 test, todavía lejos de los 100.000 que se ha marcado como objetivo diario antes de final de mes el ministro de Salud, Matt Hancock.

A pesar de las especulaciones en la prensa sobre una posible relajación del confinamiento a principios de mayo, un portavoz oficial del primer ministro, Boris Johnson, descartó establecer por el momento un calendario y advirtió del peligro de levantar las medidas demasiado pronto. Ese portavoz señaló que el Gobierno está centrado en evitar una segunda oleada de la pandemia, que podría provocar aún más daños a la economía británica.

Este lunes se puso en marcha el programa para que el Estado cubra el 80% del sueldo de los trabajadores con el empleo suspendido por la crisis.

Cientos de conductores de automóviles protestaron este lunes en Budapest y en otras ciudades de Hungría, tocando sus bocinas contra la polémica evacuación masiva de los hospitales cuyo objetivo es liberar camas para pacientes de Covid-19 pero que deja a miles de personas sin tratamiento.

El Gobierno del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán ordenó la semana pasada disponer de unas 36.000 camas de hospital contra el coronavirus (más de la mitad del total), con lo que tuvo que mandar a sus casas a unos 15.000 pacientes, muchos de ellos en estado delicado. La medida ha dejando sin tratamiento a numerosas personas recién operadas o en estado grave que ahora deberán ser tratados en sus propios hogares.

La protesta, que ha tenido que hacerse dentro de los vehículos de los manifestantes ante las restricciones, fue organizada por redes sociales con el lema "Digamos NO a la falta de humanidad y SÍ a la vida". Según la convocatoria de la manifestación, es una medidas "malvada e inhumana".

EEUU superó las 40.000 muertes por coronavirus mientras estados como Texas se preparan para poner en marcha las primeras medidas para la reapertura de actividades tras el confinamiento. Según registros difundidos por la Universidad Johns Hopkins, 762.000 personas han contraído la Covid-19 en Estados Unidos, el país más afectado actualmente por la enfermedad.

La vuelta a la normalidad ha sido motivo de controversia, ya que mientras grupos conservadores han convocado manifestaciones en contra de la cuarentena y alegando su derecho a la libertad, los gobernadores de los estados más golpeados se han mostrado cautos.

complete idiots. all of them. pic.twitter.com/eQZiwETcNd